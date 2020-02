Blocco traffico Roma 23 febbraio: terza domenica ecologica, info utili

Tornano le domeniche ecologiche a Roma, terzo appuntamento previsto per il 23 febbraio 2020: informazioni e modalità di svolgimento.

Nuovo blocco traffico a Roma il 23 febbraio 2020. Si tratterà della terza domenica ecologica dell’anno, che segue quelle già svolte del 19 gennaio e del 9 di questo mese. Il provvedimento limiterà l’utilizzo dei veicoli più inquinanti all’interno della ZTL nota come Fascia Verde, allo scopo di limitare i livelli di smog nella Capitale e di promuovere la mobilità sostenibile.

Domenica ecologica che vieterà la circolazione anche dei veicoli diesel Euro 6 e di tutte quelle vetture non esplicitamente inserite tra le deroghe. Blocco traffico in vigore dalle 7:30 alle 12:30 e poi ancora dalle 16:30 alle 20:30. Come dichiarato dalla Sindaca Virginia Raggi, i servizi taxi e trasporto pubblico verranno potenziati per venire incontro al maggiore afflusso di viaggiatori. Il prossimo e ultimo stop è previsto per il 29 marzo.

Vetture che potranno circolare

Esclusa la possibilità che vengano concessi permessi “ad personam“. Di seguito le categorie di vetture oggetto di deroga da parte della Sindaca Virginia Raggi: