Bandiere Blu 2021: 201 le località premiate, 15 new entry

Assegnate le Bandiere Blu 2021, la Liguria si conferma Regione con più riconoscimenti: 201 le località premiate, 15 le new entry.

Parliamo di: Viaggi e Turismo Sostenibile

Buone notizie per l’Italia dalle Bandiere Blu 2021. Quest’anno sono 201 le località a potersi fregiare del riconoscimento, 6 in più delle 195 ricevute nel 2020. A queste si sommano gli 81 porti turistici già destinatari del premio, oltre alle 416 località ritenute in possesso di un “mare cristallino”.

Ad assegnare le Bandiere Blu 2021 è la ONG internazionale FEE (Foundation for Environmental Education), che ha assegnato i riconoscimenti sulla base di alcuni parametri: mare “eccellente” negli ultimi quattro anni, particolare efficienza per quanto riguarda la depurazione delle acque reflue e la rete fognaria, aree verdi, aree pedonali, piste ciclabili, raccolta differenziata e cura dell’arredo urbano.

Bandiere Blu 2021, le new entry

Sono 15 le new entry tra le Bandiere Blu 2021. Abruzzo e Puglia possono vantare il maggior numero di “novità” in occasione di questa 35esima edizione:

Abruzzo – Francavilla al Mare, Martinsicuro e Pescara;

– Francavilla al Mare, Martinsicuro e Pescara; Calabria – Diamante e Santa Maria del Cedro;

– Diamante e Santa Maria del Cedro; Campania – Camerota;

– Camerota; Lazio – Fondi e Minturno;

– Fondi e Minturno; Marche – Altidona;

– Altidona; Puglia – Bisceglie, Monopoli e Nardò;

– Bisceglie, Monopoli e Nardò; Sardegna – Aglientu;

– Aglientu; Sicilia – Modica e Roccalumera.

Per quanto riguarda i porti turistici le new entry sono: Marina di Policoro (Policoro) in Basilicata; Portopiccolo Marina (Duino-Aurisina) in Friuli Venezia Giulia; Porto di Bordighera (Bordighera) in Liguria; Porto turistico Marina Resort “Bisceglie Approdi” (Bisceglie) in Puglia; Capo D’Orlando Marina (Capo D’Orlando) in Sicilia; Marina Resort Portobaseleghe (San Michele al Tagliamento) in Veneto.

Le Regioni più premiate

Al primo posto tra le Regioni più premiate si conferma la Liguria, con 32 località, seguita da Campania (19) e da un pari merito: terzo gradino per Toscana (scesa dal secondo al terzo posto) e Puglia con 17 Bandiere Blu. Questa la classifica completa, comprensiva delle località di lago destinatarie del riconoscimento:

Liguria – 32 località Bandiera Blu;

Campania – 19;

Toscana e Puglia – 17;

Marche – 16;

Calabria – 15;

Sardegna – 14;

Abruzzo – 13;

Lazio – 11;

Trentino Alto Adige e Sicilia – 10;

Veneto – 9;

Emilia Romagna – 7;

Basilicata – 5;

Piemonte e Friuli Venezia Giulia – 2;

Molise e Lombardia – 1.

Fonte: Il Fatto Quotidiano