Turismo sostenibile: primo hotel vegan in Costa Rica

Fonte immagine: Unsplash

È nato in Costa Rica il primo hotel completamente vegan, una proposta innovativa per un soggiorno etico, rispettoso e sostenibile.

Si chiama Mother Earth Vegan Hotel ed è il primo hotel completamente vegano e cruelty-free nato a Tamarindo in Costa Rica, dedicato a un turismo di tipo sostenibile e consapevole. La struttura immersa nel meraviglioso habitat locale è ha conduzione familiare, ed è gestito da Karen ed Elwood Salstein Harris.

I due si occupano di accogliere e curare gli ospiti e i turisti nelle quattordici stanze dell’albergo, che contempla anche un ristorante a base vegetale, uno studio dedicato allo yoga e alla guarigione collocato sul tetto e una piscina di acqua salata naturale.

Tutto ruota intorno alla scelta alimentare ed esistenziale del cruelty-free, senza il consumo di carne e derivati. Come confermato dal menu del ristorante Off The Grid, parte integrante della struttura. Le proposte contemplano una serie di hamburger vegani come il Mother Earth Burger, seguito da ali di cavolfiore di bufala, cannelloni primavera, torte di granchio ovviamente vegane e crème brûlée al cocco. Oltre al servizio di colazione, bar e per concludere anche happy hour.

Turismo sostenibile vegan a 360 gradi

L’incredibile struttura punta tutto sulla scelta vegan, non solo alimentazione e servizi ma anche vini, arredi, tessile e articoli per la pulizia. Inoltre è presente un impianto a energia solare, l’hotel è impegnato a ridurre al massimo le emissioni partendo dai rifiuti che in vengono quasi tutti compostati o riciclati. Compresa l’acqua che viene riutilizzata per irrigare la vegetazione e l’orto. Queste le parole di Karen Salstein Harris:

La comunità vegana sta crescendo rapidamente come le esigenze legate alla scelta etica e all’ospitalità. Il Costa Rica è un paese dove prevale l’alimentazione a base di carne, ma la comunità vegan ha lottato per ampliare la proposta alimentare. Con questa abbondanza di prodotti vegetali freschi, subito reperibili, ci siamo orientati per un’offerta veg anche per i turisti e per i visitatori che la pensano nello stesso modo.

Fonte: VegNews