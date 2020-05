Spiagge più belle del 2020: tutte le Bandiere Blu

Fonte immagine: iStock

Presentate le spiagge più belle all'interno delle Bandiere Blu 2020, in testa sempre la Liguria con 32 riconoscimenti.

Aumenta il numero delle località italiane incluse tra le spiagge più belle. Questo è quanto emerge dall’elenco delle Bandiere Blu 2020 diffuso dalla FEE (Foundation for Environmental Education), l’ONG che ogni anno assegna i prestigiosi riconoscimenti. Per l’Italia si tratta di 12 bandiere in più rispetto al bilancio del 2019. In testa la Liguria, che con 32 risulta la Regione più premiata.

Il dato confortante per l’Italia è che le 12 nuove Bandiere Blu vanno a sommarsi alle 183 registrate nel 2019. Nessuna delle località premiate lo scorso anno ha perso il proprio “status”. Tra i riconoscimenti assegnati non soltanto le spiagge più belle, ma anche i migliori approdi turistici e i laghi. Tutte potenziali mete da scoprire per le vacanze estive in arrivo.

Spiagge più belle

A livello regionale, dietro la Liguria (+2 rispetto al 2019) si trova la Toscana con 20 località (+1). Completa il podio la Campania con 19 bandiere (+1). Il resto della classifica vede Marche (15 località premiate), Puglia (15, +2), Sardegna (14), Calabria (14), Abruzzo (10), Lazio (9), Veneto (9, +1), Sicilia (8, +1), Emilia Romagna (7), Basilicata (2), Molise (1). Di seguito le 12 spiagge che hanno ricevuto le nuove Bandiere Blu:

Gozzano (Piemonte);

Diano Marina (Liguria);

Sestri Levante (Liguria);

Montignoso (Toscana);

Porto Tolle (Veneto);

Vico Equense (Campania);

Isole Tremiti (Puglia);

Melendugno (Puglia);

Rocca Imperiale (Calabria);

Tropea (Calabria);

Siderno (Calabria);

Alì Terme (Sicilia).

Bandiere Blu, approdi turistici e laghi

Questi i nuovi approdi che hanno conquistato nel 2020 la propria Bandiera Blu:

Cravieu (Celle Ligure, Liguria);

Vecchia Darsena Savona (Savona, Liguria);

Cala Gavetta (La Maddalena, Sardegna);

Marina Porto Azzurro (Porto Azzurro, Toscana);

Porto degli Aragonesi (Casamicciola, Ischia, Campania).

Tra gli approdi perdono la Bandiera Blu il Porto turistico Marina di Policoro (Policoro, Basilicata) e la Marina del Nettuno (Messina, Sicilia). Venendo infine ai laghi, sono 18 quelli premiati dalle Bandiere Blu 2020, tra le quali spicca il Trentino Alto Adige con 10 località.