Bonus Vacanze 2021: nuova proroga, tempo fino a dicembre

Fonte immagine: Foto di Luisella Planeta Leoni da Pixabay

Bonus Vacanze 2021, proroga fino al 31 dicembre: chi ne ha diritto, quali sono gli importi che si possono ottenere e come richiederlo.

Nuova proroga per il Bonus Vacanze 2021. Dopo essere stato rinnovato fino all’ormai prossima estate, l’incentivo ha subito un’ulteriore estensione della propria scadenza. Lo stop è ora programmato per il 31 dicembre, anziché al 30 giugno come da precedenti modifiche.

Le ultime novità associate al Bonus Vacanze 2021 sono state introdotte con la Legge n. 21 del 2021, come riportato anche dall’Agenzia delle Entrate. Come ricordiamo, il provvedimento è stato lanciato a maggio nell’ambito del Decreto Rilancio.

Bonus Vacanze 2021, chi può ottenerlo e importo

La nuova proroga al Bonus Vacanze 2021 permetterà di usufruire fino a dicembre degli incentivi statali per viaggi e turismo. Occorrerà però rispettare alcuni requisiti al fine di ottenere il beneficio.

Innanzitutto l’ISEE, che è il requisito principale per l’accesso al Bonus Vacanze. Potranno accedere all’incentivo soltanto quei nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 40.000 euro. Servirà la Dichiarazione Sostitutiva Unica), contenente dati anagrafici, patrimoniali e reddituali del nucleo. La DSU ha validità dalla presentazione fino al 31 dicembre successivo.

Per quanto riguarda l’entità del bonus, ciascun nucleo potrà ottenere un importo variabile in funzione del numero dei soggetti. Le famiglie di 3 persone potranno ottenere 500 euro; quelle da due otterranno 300 euro; le persone singole 150 euro.

Come richiedere il Bonus Vacanze

La richiesta e l’erogazione sono previste entrambe in modalità solo digitale, attraverso l’app IO. È richiesta, oltre alla presentazione dell’ISEE, l’identità digitale SPID. In alternativa è sufficiente essere in possesso della CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica). È possibile scaricare gratuitamente l’applicazione all’indirizzo https://io.italia.it/bonus-vacanze/.

Fonte: Agenzia delle Entrate