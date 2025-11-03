Annunciato un piano di maxi-assunzioni in banca, in arrivo più di 100 posti di lavoro con ottimi stipendi e tanti benefit.

Il Gruppo BNL – BNP Paribas rilancia una massiccia campagna di reclutamento a livello nazionale, con oltre 100 posizioni aperte distribuite in molteplici regioni italiane.

Questa iniziativa strategica mira a potenziare la presenza del Gruppo nel mercato italiano, rafforzando le competenze locali e offrendo opportunità sia a professionisti esperti sia a giovani neolaureati e studenti interessati a una carriera nel settore bancario e finanziario.

Le regioni italiane coinvolte e le strategie di espansione

Le nuove assunzioni riguardano le sedi di BNL situate in Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Veneto, Marche, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Sicilia. Questa copertura geografica ampia riflette la volontà del Gruppo di consolidare la propria presenza capillare sul territorio nazionale, investendo in risorse umane capaci di rispondere alle sfide di un settore in rapido cambiamento. Le figure ricercate spaziano da ruoli altamente specializzati a posizioni più orientate alla formazione e all’ingresso nel mondo del lavoro. Tra i profili più ricercati spiccano

Auditor e Analisti funzionali , essenziali per garantire la compliance e l’efficienza operativa.

e , essenziali per garantire la compliance e l’efficienza operativa. Data Scientist e Financial Controller , figure chiave nell’analisi dei dati e nella gestione finanziaria.

e , figure chiave nell’analisi dei dati e nella gestione finanziaria. Esperti IT e Project Manager , fondamentali per guidare la trasformazione digitale dell’istituto.

e , fondamentali per guidare la trasformazione digitale dell’istituto. Financial & Protection Advisor e Gestori Retail , con un ruolo centrale nella consulenza personalizzata ai clienti.

e , con un ruolo centrale nella consulenza personalizzata ai clienti. Addetti al credito e Specialisti controllo pagamenti, che assicurano la corretta gestione delle operazioni finanziarie.

In aggiunta, si cercano anche Esperti marketing, Social Media Manager, Buyer specialist e Addetti back office, ruoli cruciali per supportare la comunicazione e le strategie digitali di BNL. Una parte rilevante delle nuove assunzioni è dedicata a stage e tirocini formativi rivolti a studenti e neolaureati, che avranno l’opportunità di apprendere direttamente sul campo grazie a programmi strutturati con tutoraggio dedicato. Questi percorsi formativi coprono diversi ambiti professionali, tra cui vendite e consulenza commerciale, comunicazione digitale e marketing, credito e rischio bancario, corporate e prodotti finanziari e investimenti e processi operativi

L’obiettivo è quello di attrarre e sviluppare nuovi talenti, integrandoli con le competenze teoriche acquisite durante il percorso universitario e favorendone la crescita professionale all’interno del Gruppo. Per candidarsi è necessario visitare la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di BNL – BNP Paribas, dove è possibile consultare tutte le offerte aggiornate, inviare la propria candidatura e caricare il curriculum vitae. La pagina viene aggiornata frequentemente, pertanto è consigliabile monitorarla regolarmente per cogliere tempestivamente le nuove opportunità. Le selezioni riguardano profili di varia esperienza, dai giovani neolaureati ai professionisti con consolidata esperienza nel settore bancario e finanziario.