Balsamo per capelli ricci o lisci: cosa sapere

Fonte immagine: Pexels

Balsamo per capelli ricci o lisci: cosa sapere su questo prodotto di bellezza e come scegliere la soluzione più adatta per la propria chioma.

Il balsamo per capelli è un cosmetico essenziale, soprattutto per coloro che amano i tagli lunghi o voluminosi. Questo prodotto aiuta infatti a idratare la chioma, districa i nodi, rende più semplice pettinare i capelli e mantenere la piega. Eppure sul mercato esistono le più svariate tipologie di questo prodotto, quali sono pertanto le reali differenze tra un balsamo per capelli ricci e uno per chiome lisce?

Di primo acchito, leggendo le composizioni riportate sulle etichette dei prodotti, può essere difficile comprenderne la differenze. Gli ingredienti sembrano infatti essere i medesimi, se non molto simili, quindi molti ritengono si tratti unicamente di una mossa di marketing da parte dei produttori di cosmetici. Tuttavia, se si utilizza un prodotto non destinato alla tipologia dei propri capelli, si ottengono dei risultati tutt’altro che soddisfacenti. La ragione è solitamente nelle quantità degli ingredienti impiegati e, soprattutto, nel loro sapiente mix. Di seguito, le caratteristiche dei balsamo per capelli ricci e lisci.

Balsamo ricci e lisci, cosa sapere

Balsamo per capelli ricci

Gestire una chioma di splendidi capelli ricci è tutto fuorché un’operazione semplice. Questa tipologia di capelli facilita infatti la produzione di nodi difficili da districare, rende difficile l’azione di phon e spazzola e richiede grande lavoro per poter ottenere non solo una piega adeguata, ma anche un aspetto morbido e lucente.

Di norma, i capelli ricci non dovrebbero essere pettinati troppo di frequente, preferendo la spazzolata a chioma bagnata, per agevolare così la formazione di onde del tutto naturali o seguire la forma originaria dei boccoli. Inoltre, capita di frequente che i capelli ricci tendano al secco e al crespo, rendendo molto difficile la fase di styling finale. Per questa ragione, il ricorso a un buon balsamo è imprescindibile per assicurare sempre una chioma perfetta e curata.

I balsami per capelli ricci sono innanzitutto altamente idratanti. Nelle varie formulazioni, incorporano degli agenti chimici – o delle sostanze di origine naturale – che trattengono l’acqua, affinché il capello rimanga sempre morbido e lucente dalle radici alle punte. Rispetto alle varianti per capelli lisci, questi balsami potrebbero contenere anche dosi maggiori di sostanze oleose, per disciplinare al meglio i boccoli, e soprattutto un livello più elevato di siliconi. Questi ultimi sono degli elementi chimici solitamente innocui – fatta eccezione per eventuali ipersensibilità personali – che creano un microfilm su tutta la superficie del capello, sia per trattenere l’acqua che per creare una barriera all’azione degli agenti esterni. Non ultimo, i cosmetici per capelli ricci incorporano anche elementi volumizzanti, affinché le singole ciocche non si appiattiscono rovinando così l’andamento di onde e boccoli.

Fra gli ingredienti naturali spesso inclusi in questi prodotti, si elencano l’olio di cocco date le sue proprietà disciplinanti e oleose, l’olio di jojoba per riportare lucentezza grazie al suo grande apporto di vitamina E, nonché la calendula per ridurre eventuali irritazioni della cute.

Soluzioni per capelli lisci

I capelli lisci sono semplici da gestire, poiché tendono a formare più raramente nodi e possono essere spazzolati ripetutamente, senza troppo timore di sfibrarli o di strapparli. Eppure, spesso questa tipologia di chioma rende difficile mantenere pieghe e acconciature, soprattutto quando si cerca di donare volume a una chioma che naturalmente ne è sprovvista.

Pur presentando ingredienti simili al balsamo per capelli ricci, la proposta per le chiome lisce presenta altre proprietà. Innanzitutto, è più elevato il contenuto di ingredienti liscianti, come i semi di lino, che aiutano a mantenere la forma originaria del capello, lucidandolo al contempo. Ancora, questa tipologia di capello è raramente secca e praticamente mai crespa, di conseguenza non sono necessarie troppe sostanze grasse oppure oleose come nel caso della controparte riccia. Anzi, in questo caso potrebbero addirittura appesantire la chioma, impedendo così di incorniciare il volto. Più che disciplinato, il capello liscio deve essere infatti rivitalizzato, per ottenere maggiore volume e garantire così una piega più duratura.

Tra i rimedi naturali maggiormente impiegati per i prodotti destinati alla chioma liscia, vi sono di certo i già citati semi di lino, grazie al loro potenziale lisciante, ma anche gli agrumi per donare lucentezza al capello e l’iperico per via del suo effetto volumizzante.