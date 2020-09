Auto volante, primo test drive in Giappone: il video

Fonte immagine: Sky Drive Inc.

Svolto con successo il primo test drive in Giappone dell'auto volante SD-03, ecco il video della prova svolta presso il Toyota Test Field.

Parliamo di: Auto elettriche

Testata in Giappone la prima auto volante. Un modello 100% elettrico realizzato dalla Sky Drive Inc. e “battezzato” SD-03. Il 25 agosto si è svolta la prima dimostrazione pubblica nel Paese del Sol Levante, con il veicolo/velivolo in grado di atterrare e decollare verticalmente.

L’auto elettrica volante occupa lo spazio di due autovetture ed è dotata di 8 motori, allo scopo di garantire la massima sicurezza per i passeggeri. Ha dichiarato Tomohiro Fukuzawa, CEO di Sky Drive Inc.:

Siamo estremamente entusiasti di aver raggiunto il primo volo in assoluto di un’auto volante con equipaggio in Giappone nei due anni da quando abbiamo fondato SkyDrive…con l’obiettivo di commercializzare tali aeromobili. Vogliamo dare vita a una società dove le macchine volanti sono una modalità di trasporto aereo accessibile e conveniente e le persone possono sperimentare un sicuro e confortevole nuovo stile di vita.

Il test drive è stato giudicato dai tecnici Sky Drive Inc. come un successo. Ciò significa che entro la fine del 2020 la compagnia procederà con un’ulteriori prove anche al di fuori del Toyota Test Field utilizzato la scorsa settimana.

Ulteriori test saranno richiesti, prosegue la compagnia, affinché l’auto volante dimostri di essere sicura e in linea con gli standard industriali. Al momento nessun prezzo è stato comunicato, mentre la Sky Drive Inc. punta a lanciare la vettura sul mercato entro la fine del 2023.