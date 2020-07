Nissan Ariya: l’auto elettrica del futuro è arrivata

Fonte immagine: Nissan

Nissan Ariya è il nuovo crossover elettrico della casa giapponese con un design elegante e futuristico e una nuova piattaforma.

Parliamo di: Auto elettriche

Il futuro dell’auto elettrica secondo Nissan è qui e si chiama Ariya. Il crossover coupé elettrico è stato presentato in una conferenza globale a Yokohama, dove sono state svelate tutte le caratteristiche della vettura presentata come concept al Tokyo Motor Show 2019.

Nissan Ariya rappresenta, senz’altro, uno spartiacque rispetto al passato sia nelle linee che nella tecnologia. Il design è la caratteristica che colpisce per prima: linee decise, eleganti e essenziali.

Giovanny Arroba, Senior Design Director ha dichiarato a proposito del design della nuova vettura elettrica:

“Le proporzioni esterne di Ariya dimostrano le potenzialità della nuova piattaforma per

veicoli 100% elettrici di Nissan. Gli sbalzi molto corti, la linea del tetto aggressiva e le grandi ruote offrono un aspetto elegante che bilancia in modo impeccabile sportività e lusso”

Per definire il design originale di Ariya in Nissan parlano di “Futurismo Giapponese Senza Tempo“, un mix di semplicità e modernità, eleganza e sensualità.

Tuttavia non bisogna fermarsi soltanto all’aspetto esterno perché Ariya porta grosse novità anche dal punto di vista tecnico, in primis la nuova piattaforma per veicoli 100% elettrici su cui è costruita. La nuova piattaforma EV ha consentito, secondo gli ingegneri Nissan, di avere un abitacolo molto spazioso e un’ottima maneggevolezza alla guida. Il posizionamento del pacco batterie, che ha un design piatto, è collocato sotto la parte centrale, questo consente un baricentro basso e un equilibrio tra asse anteriore e posteriore.

Nissan Ariya: tutte le versioni disponibili

Vi saranno cinque versioni di Ariya disponibili sul mercato europeo, sia a trazione integrale che a due ruote motrici.