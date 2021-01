Auto elettriche: partnership tra Apple e Hyundai?

Auto elettriche, spunta l'indiscrezione di una possibile partnership tra Apple e il produttore sudcoreano Hyundai: la vicenda.

La possibile entrata di Apple nel settore delle auto elettriche continua a destare grande curiosità, nonostante dalla società di Cupertino non giunga alcuna conferma in merito alle notizie circolate nelle ultime settimane. E ora emerge l’indiscrezione di una partnership con Hyundai, prima annunciata e poi scomparsa.

A darne notizia è BBC, nel ricostruire tutta la vicenda. Al momento, non è dato sapere se effettivamente un accordo fra le due società verrà concluso, tuttavia appare come un’indicazione sempre più insistente dell’interesse della mela morsicata per la mobilità sostenibile.

Auto elettriche, Apple e Hyundai insieme?

Tutto sarebbe nato da una dichiarazione giunta dal produttore di auto sudcoreano, rilasciata nella giornata di ieri. Così come riferisce BBC, la società avrebbe lasciato intendere di essere nelle “fasi iniziali” di un possibile accordo con Cupertino, sul fronte delle auto elettriche.

Apple e Hyundai stanno parlando, ma si tratta delle fasi iniziali e nulla è stato deciso.

Poche ore più tardi, sempre come riferisce la testata britannica, l’automaker avrebbe però fatto un passo indietro, riferendo di aver avviato incontro con diversi partner automobilistici, senza più citare esplicitamente Apple. Il cambio in corsa potrebbe non stupire, poiché la mela morsicata è nota per la sua estrema riservatezza, tuttavia l’annuncio iniziale avrebbe determinato un aumento delle azioni del produttore sudcoreano in borsa.

Da anni si discute di un possibile ingresso di Apple nel settore delle auto elettriche, in particolare grazie alle indiscrezioni emerse sul misterioso “Project Titan”, così come sarebbe stato ribattezzato internamente dalle parti di Cupertino. Incominciato anni fa per vagliare la realizzazione di una vettura targata mela morsicata, negli ultimi tempi sembrava che la società avesse deciso di cambiare rotta. Più che un’auto del gruppo, gli esperti sostenevano che Apple stesse preparando un sistema di guida autonoma da fornire ad automaker di terze parti. A dicembre le carte in tavola si sono però nuovamente rimescolate, lasciando intendere come effettivamente Cupertino stia lavorando su una sua quattro ruote elettrica, dalle batterie innovative e dalle elevate prestazioni. Serviranno ancora diversi anni, tuttavia, per vedere la vettura circolare su strada.

