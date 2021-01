Auto elettriche: 15 modelli disponibili nel 2021

Il 2021 sarà un anno contraddistinto da un'ulteriore crescita della quota mercato dedicata alle auto elettriche, ecco 15 modelli disponibili.

Parliamo di: Auto elettriche

Diversi sistemi di incentivi auto sono stati confermati o lanciati per il 2021. Sia su base statale che regionale, senza contare quelli eventualmente previsti dalle grandi metropoli, le auto elettriche sono le vetture che più beneficeranno dei bonus mobilità.

Il 2021 è pronto a regalare alcune novità, alle quali si accompagneranno alcune auto elettriche già apprezzate negli ultimi mesi. A cominciare dalle Fiat 500 elettrica, con la novità “3+1”: è stata aggiunta una piccola portiera lato passeggero, che si apre unicamente dopo che sia stata aperta quella anteriore (allo scopo di evitare aperture accidentali). Prezzo di listino compreso tra 31mila e 38mila euro.

Autonomia di 222 km e ricarica fino all’80% in soli 30 minuti per Honda E, il cui prezzo di listino è vicino ai 36mila euro. Può percorrere 407 km nel ciclo urbano la nuova Kia Soul, che può ricaricarsi fino all’80% in 54 minuti. Il prezzo parte da 39.850 euro.

La batteria agli ioni di litio (32,7 kWh) montata su Mini Cooper SE consente di percorrere fino a 270 km con una singola ricarica. Sfruttando una colonnina da 50 kW si può ricaricare fino all’80% in 35 minuti. Il prezzo di listino parte da 33.900 euro. Per quanto riguarda Opel Mokka-e il 2021 sarà contraddistinto dalla versione Ultimate, che parte da 39.250 euro e può contare su una velocità massima di 150 km/h.

Più versatilità e tecnologia nella terza generazione di Renault ZOE, con autonomia da 395 km e la possibilità di una ricarica completa in 9 ore e 25 minuti utilizzando la Wall Box installata nel proprio immobile. Utilizzando una colonnina da 50 kW la ricarica da 0 all’80% è possibile in 1 ore e 10 minuti. Tra le novità arriva Skoda Enyaq, capace di passare dal 5 all’80% di carica in 38 minuti, a fronte di un prezzo di listino che parte da 39.500 euro.

L’autonomia di Mercedes EQA è di 426 km (ciclo WLTP), ma è previsto l’arrivo anche di due versione a trazione integrale 4Matic capaci di percorrere fino a 500 km con una ricarica. Autonomia di circa 220 km per Mazda MX 30, il cui prezzo parte da 34.900 euro.

Nella sua versione 100% elettrica Citroën C4 può contare su un’autonomia di 350 km e una velocità massima di 150 km/h. Il prezzo di listino è intorno ai 35mila euro. Decisamente più alto il prezzo di partenza per Audi e-tron GT 2021, che partirà da 138mila euro. La vettura può contare su un’autonomia di circa 350 km e una velocità di punta particolarmente elevata (autolimitata a 250 km/h).

Di Tesla Model Y, Twingo Electric, Dacia Spring e Volkswagen ID.3 abbiamo parlato nelle scorse settimane nell’approfondimento consultabile al seguente link: