Da Lidl c’è un forno mini pizza che rivoluzionerà completamente la tua estate: scopri di cosa si tratta e costo.

Il sapore di una pizza fumante d’estate, la compagnia degli amici o dei parenti più stretti. Un buon vino a tavola o qualche bibita gassata e fresca, una bottiglia d’acqua e tanti sorrisi. Che sia su un terrazzo, un balcone o in un giardino decorati ad hoc, il risultato non cambia: è una serata tutta da vivere.

Sei tu che cucini, e sforni una novità: delle mini pizze gustose per tutti i gusti, grazie a questa idea geniale che puoi trovare a un prezzo super conveniente da Lidl, per sorprendere i tuoi ospiti. Le serate estive all’aria aperta sono un’occasione perfetta per godersi del buon cibo e raccontarsi un po’.

Durante il giorno i pensieri ci assalgono, con ansie connesse, e la sera, è quel momento di relax che non si vede l’ora di vivere. E quale occasione migliore, se non quella di gustare delle pizzette deliziose in buona compagnia? Scopri le caratteristiche di questo pratico strumento per sfornare mini pizzette fai da te, in pochi minuti.

Il forno mini pizza sta già andando a ruba da Lidl: corri a prendere il tuo

Se sei un vero amante del buon cibo e vuoi organizzare una serata a tema pizza indimenticabile, questo elettrodomestico fa al caso tuo.

Da Lidl, il forno per mini pizze Silvercrest costa solo 39.99, invece di 79 euro, e sarà possibile acquistarlo nei punti vendita dal 10 luglio 2025. Dopo aver preparato l’impasto, basta condire le tue mini pizze con gli ingredienti che più ti aggradano, e inserirle in forno.

Questo elettrodomestico è dotato di riscaldamento sopra e sotto, in modo che tutto si cuocia in modo rapido. Nella confezione sono inclusi anche una serie di utili accessori. Sei solleva pizza, in modo che la cottura sia perfetta. Essi serviranno anche per girare il suddetto alimento e servirlo comodamente.

C’è anche un coppapasta, importante per realizzare degli impasti ad hoc. A ogni giro è possibile cuocere e sfornare, al contempo, sei mini pizze. Ci sarà solo l’imbarazzo della scelta per ciò che concerne le pizzette da provare: margherita, prosciutto e funghi, capricciosa, 4 formaggi ecc. Tutte pizzette squisite, che fan venire l’acquolina in bocca.

Il forno è facile da pulire perché munito di cupola removibile. Cosa aspetti ad acquistarlo? Così ti potrai davvero sbizzarrire con la fantasia, creando mini pizze irresistibili.