Codice della strada, ecco la nuova multa che lascia senza parole gli italiani: ecco cosa non puoi assolutamente fare

Con l’entrata in vigore delle ultime modifiche al Codice della Strada, è scattata una nuova stretta per gli automobilisti italiani: il divieto di utilizzo delle cosiddette “quattro frecce” in situazioni diverse da quelle previste dalla normativa. Questa misura ha generato un acceso dibattito e numerose proteste tra gli utenti della strada, che si trovano ora a dover fare i conti con sanzioni più severe.

Secondo quanto stabilito dal nuovo Codice della Strada, l’accensione delle quattro frecce non è più libera come in passato. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente per segnalare un pericolo immediato o un’emergenza, come un veicolo fermo per un guasto o un incidente. Accendere le luci lampeggianti in altre circostanze, ad esempio per indicare un rallentamento o una semplice situazione di disagio, è ora vietato.

La norma si inserisce nel quadro di una strategia più ampia per migliorare la sicurezza stradale, ridurre le distrazioni e garantire una comunicazione più chiara tra conducenti. Per chi trasgredisce, sono previste multe salate che possono arrivare a diverse centinaia di euro, a seconda della gravità e della recidiva.

Reazioni e polemiche tra gli automobilisti

L’introduzione del divieto ha suscitato molte critiche da parte degli automobilisti, che lamentano una restrizione eccessiva di una pratica ritenuta utile in molte situazioni di guida quotidiana. Molti utenti segnalano che le quattro frecce venivano spesso utilizzate per aumentare la visibilità del veicolo in situazioni di traffico rallentato o in presenza di pericoli non immediatamente percepibili, come lavori in corso o condizioni meteo avverse.

Tuttavia, le autorità sottolineano come l’utilizzo improprio delle luci lampeggianti possa generare confusione e distrarre gli altri conducenti, aumentando il rischio di incidenti. Per questo motivo, le nuove sanzioni mirano a scoraggiare abitudini pericolose e a promuovere un comportamento più responsabile.

Per evitare multe, è fondamentale conoscere esattamente quando è lecito accendere le quattro frecce. Sono ammesse solo in caso di:

fermo del veicolo dovuto a guasti o malfunzionamenti;

situazioni di emergenza che richiedano di segnalare un pericolo immediato;

indicazioni di pericolo in caso di incidente.

In ogni altra circostanza, l’accensione delle luci lampeggianti è sanzionata. Gli automobilisti sono invitati a rispettare queste regole per contribuire a una circolazione più sicura e ordinata sulle strade italiane.