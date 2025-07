C’è un supermercato in cui puoi fare il pieno di prodotti, perché costano anche meno di 1 euro. Ecco dove si trova

Fare la spesa oggigiorno è diventato complicato, in quanto i prezzi aumentano, soprattutto per ciò che riguarda i generi alimentari. Ma non è, in realtà, una situazione che riguarda soltanto il nostro Paese, ma a livello globale.

Negli ultimi anni, a causa di pandemia, poi guerre e molto altro ancora, vi sono stati dei rincari piuttosto importanti, ma non tutti i Paesi sono toccati da questa situazione.

In questo Paese, in particolare, fare la spesa è realmente low cost. Scopriamo meglio dove si trova questo posto e quanto costa fare la spesa.

In questo supermercato fai la spesa a meno di 1 euro: ecco dove

All’interno di un video recente che ha molto incuriosito gli utenti del nostro Paese, postato sui social da due travel creator, Antonio Di Maisto e Gabriella Travel Creator, i due hanno raccontato di un viaggio in un Paese dell’Asia in cui, al supermercato, i prezzi sono davvero bassissimi.

Con questi prezzi, è chiari che il carrello si riempie in un attimo. Da quanto si apprende dal suddetto reel, il costo, ad esempio, per 4 yogurt alla mela è di 20 centesimi, un litro di latte di soia costa 58 centesimi, tre lattine di Pepsi 30 centesimi, e due pezzi salmone fresco si aggirerebbero sui 90 centesimi.

Il caffè, bevanda amatissima in tutto il mondo, si può acquistare a meno di 1 euro. Si tratta di prezzi davvero incredibili. Gli stessi creator sottolineano:«Ogni giorno troviamo qualcosa che non ci aspettiamo. Prezzi assurdi, cibo incredibile, panorami mozzafiato. Questo paese ha tutto».

Ma qual è questo posto in cui fare la spesa costa davvero pochissimo? Stiamo parlando del Vietnam, una meta scelta di frequente da migliaia di turisti. Certo, il volo ha i suoi costi, ma nei giorni di permanenza, chi vuole fare spese oculate può recarsi in supermercati in cui spenderà davvero molto poco per il cibo, ogni giorno.

Tutto ciò è possibile perché il Vietnam ha un costo generale della vita molto basso, dai salari medi ai costi di produzione, agli affitti ecc. Dando uno sguardo più dettagliato ai prodotti che si possono comprare a meno di 1 euro, vi sono riso bianco da 1 kg, a circa 0.90/1 euro (in Vietnam si paga in VND).

Il pane bianco costa tra 0.37 centesimi e 0.92 centesimi di euro, mentre le banane tra poco più 0.50 centesimi e un euro. I prezzi sono all’incirca questi anche per banane, pomodori, patate e molto altro ancora.