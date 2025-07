Autostrade, traffico di agosto: strategie e date critiche per partenze sicure. Quando è bene mettersi in viaggio secondo gli esperti.

Milioni di italiani si stanno mettendo in viaggio per raggiungere le mete di vacanza. Tuttavia, il cosiddetto esodo estivo e il successivo controesodo rappresentano un momento critico per la viabilità, soprattutto sulle autostrade italiane. Per affrontare al meglio questo fenomeno e rendere il viaggio più sereno, è fondamentale adottare strategie efficaci per evitare lunghe attese e situazioni di stress.

Pianificare le partenze intelligenti: giorni e orari da privilegiare

Il traffico sulle autostrade in agosto raggiunge frequentemente livelli di estrema criticità, soprattutto nei fine settimana e nei momenti di picco come il venerdì pomeriggio e il sabato mattina. Le previsioni ufficiali della Polizia di Stato indicano con chiarezza le giornate di maggior congestione, classificate con bollino rosso e bollino nero. Tra i giorni più critici del 2025 si segnalano:

Sabato 27 e domenica 28 luglio (bollino rosso)

Venerdì 2 agosto (sera), sabato 3 agosto (bollino nero di giorno)

Fine settimana di Ferragosto, con particolare attenzione al 10-11 e 14-15 agosto

Sabato 17 e 18 agosto

Ultimi fine settimana di agosto e inizio settembre

Partire in giorni feriali, preferibilmente nelle prime ore del mattino o in tarda serata, può ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza e l’esposizione al caldo intenso. Inoltre, scegliere percorsi alternativi e meno battuti è una strategia utile per evitare ingorghi improvvisi.

L’evoluzione tecnologica offre oggi strumenti indispensabili per gestire al meglio gli spostamenti. Attraverso app per smartphone come Waze, Google Maps o quelle specifiche di Anas e Autostrade per l’Italia, è possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale su incidenti, cantieri e condizioni della viabilità. Questi strumenti consentono di:

Visualizzare percorsi alternativi dinamici

Ricevere notifiche immediate su rallentamenti o deviazioni obbligatorie

Consultare le webcam posizionate lungo le autostrade per una visione diretta del traffico

In situazioni di code prolungate, uscire tempestivamente dall’autostrada per seguire strade secondarie può risultare una scelta più vantaggiosa, riducendo stress e tempi di attesa.

Zone e date con traffico intenso

Le direttrici più interessate dall’intensificazione del traffico sono:

A2 “Autostrada del Mediterraneo” (Campania, Basilicata, Calabria)

Statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria

Autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia

Strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna

Statale 148 Pontina e SS7 “Appia” nel Lazio

Itinerario E45 (Umbria, Toscana, Emilia Romagna)

SS1 Aurelia (Lazio, Toscana, Liguria)

SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna, Veneto)

Raccordi RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia

SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia

SS45 Val Trebbia in Liguria

SS26 Valle D’Aosta e SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto

In particolare, i periodi dal 3 al 6 agosto e il weekend precedente Ferragosto rappresentano i momenti di maggiore congestione. Anche i fine settimana del 18-20 agosto e del 1° settembre sono attesi con traffico intenso. La raccomandazione è di consultare costantemente le previsioni di traffico e di pianificare partenze e rientri nei giorni meno affollati.