Expert, arrivano i “Sotto prezzi” fino al 15 ottobre: offerte da non perdere su tantissimi prodotti di elettronica e casa.

Con l’arrivo dell’autunno, Expert lancia la nuova campagna promozionale “Sotto prezzi”, valida dal 2 al 15 ottobre 2025, offrendo sconti significativi su una vasta gamma di prodotti tecnologici ed elettrodomestici.

Questa iniziativa si presenta come un’opportunità imperdibile per studenti, professionisti e chiunque desideri aggiornare la propria dotazione tecnologica o migliorare il comfort domestico in vista dell’inverno.

Promozioni “Sotto prezzi”: un’occasione per tecnologia e casa

Le promozioni “Sotto prezzi” di Expert si distinguono per la trasparenza e l’affidabilità del marchio, che da sempre gode della fiducia dei consumatori italiani. In questo periodo, è possibile acquistare a prezzi ribassati dispositivi come computer fissi, notebook, smartphone e elettrodomestici, rendendo la tecnologia di ultima generazione accessibile a un pubblico più ampio.

Questa campagna è particolarmente vantaggiosa per chi studia o lavora, grazie alle offerte dedicate a pc portatili e smartphone, strumenti essenziali per lo smart working e la didattica digitale. Inoltre, per chi desidera preparare la casa all’arrivo dei mesi più freddi, le promozioni su lavatrici e altri elettrodomestici rappresentano un investimento intelligente e conveniente. Tra le proposte più rilevanti della campagna “Sotto prezzi”, spiccano cinque prodotti che combinano qualità, prestazioni e risparmio:

Lavatrici Electrolux Ew6fbg210g , modello a carica frontale della serie 600 Sensicare, con capacità di 10 kg, disponibile a 399,00 euro invece di 531,90 euro. Questo elettrodomestico è ideale per chi cerca efficienza energetica e programmi di lavaggio delicati, perfetti per famiglie numerose o chi desidera ottimizzare i consumi.

, modello a carica frontale della serie 600 Sensicare, con capacità di 10 kg, disponibile a 399,00 euro invece di 531,90 euro. Questo elettrodomestico è ideale per chi cerca efficienza energetica e programmi di lavaggio delicati, perfetti per famiglie numerose o chi desidera ottimizzare i consumi. Apple iPhone 16 da 128 GB nero , offerto a 749,90 euro rispetto ai 780,90 euro di listino. Un prodotto di punta per gli appassionati di smartphone, che garantisce prestazioni elevate, fotocamera avanzata e un sistema operativo sempre aggiornato.

, offerto a 749,90 euro rispetto ai 780,90 euro di listino. Un prodotto di punta per gli appassionati di smartphone, che garantisce prestazioni elevate, fotocamera avanzata e un sistema operativo sempre aggiornato. Samsung Galaxy S25 12+256 GB Silver Shadow , disponibile a 699,90 euro, un dispositivo top di gamma con ampio spazio di archiviazione e caratteristiche innovative per l’uso quotidiano e professionale.

, disponibile a 699,90 euro, un dispositivo top di gamma con ampio spazio di archiviazione e caratteristiche innovative per l’uso quotidiano e professionale. Notebook ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ126W , con display da 15,6 pollici, processore Intel® Core™ i5 120U, 16 GB di RAM e 512 GB SSD, in colorazione blu, venduto a 529,00 euro invece di 549,00 euro. Questo laptop è pensato per chi necessita di un equilibrio tra potenza e portabilità, ideale per studenti e professionisti.

, con display da 15,6 pollici, processore Intel® Core™ i5 120U, 16 GB di RAM e 512 GB SSD, in colorazione blu, venduto a 529,00 euro invece di 549,00 euro. Questo laptop è pensato per chi necessita di un equilibrio tra potenza e portabilità, ideale per studenti e professionisti. ASUS Vivobook S16 M3607KA-SH037W, con display da 16 pollici, processore AMD Ryzen 5 3300, 32 GB di RAM e 1 TB SSD, nella versione silver, al prezzo di 1099,00 euro. Un modello avanzato, perfetto per chi richiede elevate prestazioni per attività di grafica, programmazione o multitasking intensivo.

Queste offerte rappresentano solo una selezione delle numerose opportunità proposte da Expert in questa fase di sconti, che coprono anche accessori tecnologici, piccoli elettrodomestici e prodotti per l’intrattenimento domestico. Per beneficiare delle promozioni, è possibile recarsi presso i negozi Expert dislocati su tutto il territorio nazionale o visitare il sito ufficiale, dove è disponibile un catalogo aggiornato con tutte le offerte e le specifiche tecniche dei prodotti in promozione.

Considerando che la validità delle offerte si conclude il 15 ottobre 2025, è consigliabile non attendere per approfittare degli sconti, soprattutto in vista delle esigenze legate al rientro a scuola e lavoro o alla preparazione della casa per la stagione fredda. Expert continua a consolidare la propria posizione nel mercato italiano, puntando sulla qualità del servizio e sull’ampiezza dell’assortimento, elementi che rendono la catena un punto di riferimento per gli acquisti tecnologici e domestici. La campagna “Sotto prezzi” conferma l’impegno dell’azienda a offrire soluzioni accessibili senza rinunciare alla qualità e all’affidabilità.