L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’adozione di misure estremamente rigorose per contrastare l’evasione fiscale.

Nel corso del 2025, è stata ufficializzata la sospensione preventiva dei conti bancari e delle carte di credito per i contribuenti inseriti in una lista di sorveglianza fiscale, in particolare per coloro che presentano debiti significativi e persistenti nei confronti dell’erario.

Le nuove disposizioni si inseriscono in un quadro di rafforzamento del monitoraggio fiscale, destinato a colpire esclusivamente i contribuenti con profili di rischio elevato. L’attenzione dell’Agenzia delle Entrate si concentra su individui e società che non hanno ottemperato ai propri obblighi fiscali, nonostante ripetuti solleciti. Il criterio di selezione punta soprattutto ai debitori con esposizioni superiori a 600.000 euro non saldate o non rateizzate, ma anche a chi, pur avendo debiti inferiori a tale soglia, mostra un comportamento recidivo nell’inosservanza delle norme fiscali.

In particolare, la lista di sorveglianza comprende quei contribuenti che hanno ricevuto numerosi avvisi di pagamento e che non hanno intrapreso azioni concrete per regolarizzare la posizione. Questo approccio mira a contrastare non solo i grandi evasori, ma anche quei soggetti con importi più contenuti che adottano condotte ripetutamente scorrette.

Conseguenze della sospensione di conti e carte

L’attivazione della sospensione comporta l’ordine alle banche di bloccare temporaneamente i conti correnti e le carte di credito dei contribuenti interessati. Va precisato che si tratta di una misura cautelare e non di un embargo definitivo, finalizzata a prevenire l’uso improprio dei fondi in attesa dell’avvio di un procedimento formale di recupero.

Le principali conseguenze pratiche per i soggetti coinvolti sono:

Blocco completo dei movimenti bancari , inclusi prelievi, bonifici e pagamenti;

, inclusi prelievi, bonifici e pagamenti; Inutilizzabilità delle carte di credito e debito , che non potranno essere impiegate per transazioni o prelievi;

, che non potranno essere impiegate per transazioni o prelievi; Accesso limitato agli altri servizi finanziari offerti dagli istituti di credito.

Questa misura trova fondamento giuridico nell’articolo 162 della Legge Generale Tributaria, che consente l’adozione di azioni preventive in presenza di un rischio concreto per la riscossione delle entrate pubbliche.

I contribuenti destinatari della notifica di sospensione possono adottare diverse strategie per risolvere la situazione e ripristinare l’accesso ai propri fondi:

Estinguere il debito , anche in forma parziale, per ottenere la revoca della sospensione;

, anche in forma parziale, per ottenere la revoca della sospensione; Richiedere una rateizzazione o un’agevolazione fiscale , qualora si rispettino i requisiti previsti dalle normative vigenti;

, qualora si rispettino i requisiti previsti dalle normative vigenti; Presentare reclami o osservazioni nel caso di errori nell’inclusione nella lista o di contenziosi fiscali in corso.

È essenziale intervenire tempestivamente, poiché il sistema di sospensione è automatizzato e rapido, e ritardi potrebbero aggravare la posizione, portando a pignoramenti o azioni giudiziarie definitive.

Verifica della propria posizione fiscale

L’Agenzia delle Entrate pubblica annualmente sul proprio sito istituzionale (www.agenciatributaria.es) l’elenco dei grandi morosi. I contribuenti inclusi nella lista ricevono una comunicazione ufficiale tramite posta certificata o attraverso il loro canale elettronico personale. Per monitorare la propria posizione, è consigliabile utilizzare i servizi online come il sistema Renta WEB o il portale dedicato alla gestione di debiti e pagamenti, dove è possibile verificare eventuali notifiche, avvisi o richieste di pagamento pendenti.

Un quadro normativo più rigido contro l’evasione

Queste misure si affiancano a un contesto normativo sempre più severo: le sanzioni per falsificazione documentale e per l’utilizzo di strutture societarie volte all’elusione fiscale sono state inasprite, nell’ottica di tutelare gli interessi erariali e scoraggiare comportamenti fraudolenti. L’Agenzia delle Entrate ha così rafforzato la propria azione di contrasto all’evasione, che rappresenta da sempre una delle principali sfide per le finanze pubbliche.

I contribuenti sono chiamati a una crescente responsabilità nel rispettare gli obblighi fiscali, non solo per evitare sanzioni e azioni legali, ma anche per contribuire alla sostenibilità economica del Paese.

Nel contesto di questa stretta fiscale, è importante precisare che il termine Hacienda utilizzato nel testo originale corrisponde all’Agenzia delle Entrate in Spagna. Storicamente, il termine Hacienda deriva da una tipologia di grandi tenute agricole che ebbero un ruolo importante nell’economia coloniale spagnola e latinoamericana, ma oggi è sinonimo di amministrazione fiscale nel sistema spagnolo.

L’Agenzia delle Entrate italiana, pur non utilizzando il termine Hacienda, ha intrapreso una linea analoga di azioni di controllo e recupero, ispirata alle best practice internazionali in materia di lotta all’evasione fiscale.