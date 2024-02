Per arredare in modo sostenibile la cameretta dei bambini, sono tanti i consigli da seguire e gli accorgimenti da prendere. A partire dalle vernici, che dovrebbero essere atossiche e all'acqua. Passando anche per i materiali dei mobili e degli altri complementi di arredo, il più naturali e il meno trattati possibili. Senza dimenticare la presenza dell'inquinamento elettromagnetico, così come dell'accortezza da usare per quello che riguarda i giocattoli dei più piccoli.

La cameretta di ogni bambino dovrebbe essere un rifugio sicuro e colorato, la “tana” in cui riposare, crescere e dar fondo alla fantasia. La stanza dei più piccoli di casa dovrebbe essere un ambiente versatile e “multiuso”, dove poter vivere tranquillamente giorno e notte. Dobbiamo però prestare molta attenzione a un’insidia a cui non facciamo spesso caso: il cosiddetto inquinamento indoor. Per questo sarebbe bene sapere come arredare in modo sostenibile la cameretta dei bambini: ne va della loro salute (oltre che di quella del pianeta che lasceremo loro in eredità).

L’inquinamento domestico è causato da solventi, colle, vernici e altri prodotti utilizzati nell’arredamento e nei rivestimenti, che possono rilasciare Composti Organici Volatili (VOC) e altre sostanze inquinanti e potenzialmente pericolose. Come fare, dunque, perché la stanza dei più piccoli sia davvero un nido sicuro e salubre? Con qualche accorgimento è possibile scongiurare i rischi peggiori, evitando la presenza di inquinanti indoor e sostanze malsane.

Usare pitture atossiche all’acqua arredare in modo sostenibile la cameretta

Prima di tutto, per arredare in modo sostenibile la cameretta dei bambini, occorre prestare la massima attenzione ai prodotti usati per le rifiniture e le decorazioni: meglio utilizzare pitture atossiche all’acqua, evitando smalti e vernici inquinanti. Adesivi murali e stoffe si prestano molto bene a decorare pareti, armadi e soffitti (se il bambino è già grandicello, sarà molto divertente coinvolgerlo nella scelta e nell’applicazione delle decorazioni).

Scegliere arredi green

Per quanto riguarda l’arredamento vero è proprio, è importante verificare che mobili e complementi non contengano sostanze chimiche irritanti o addirittura cancerogene, a cominciare dalla formaldeide. Sul mercato esistono mobili per bambini (e non solo) con certificazione ecologica, anche se a prezzi di solito non troppo economici. Anche diversi marchi più commerciali, comunque, offrono garanzie in materia di salubrità dei materiali utilizzati arredare in modo sostenibile la cameretta dei bambini.

Scegliere materiali sostenibili per arredare in modo sostenibile la cameretta

Una particolare attenzione, poi, va prestata nella scelta del legno per i mobili e per il parquet. Materiale naturale per eccellenza, caldo e versatile, il legno va preferito alla plastica, ma deve provenire da foreste gestite in modo sostenibile, possibilmente provviste di una apposita certificazione (come il marchio FSC). Fondamentale, inoltre, che l’essenza utilizzata non provenga da piante a rischio di estinzione.

Anche nella scelta delle tappezzerie, inoltre, è possibile usare qualche accorgimento che privilegi materiali naturali e atossici: tende, tappeti e rivestimenti vari dovrebbero essere realizzati in cotone, lino o altre fibre naturali, facilmente lavabili e possibilmente biologiche.

Attenzione alle onde elettromagnetiche

Più subdolo, ma non meno pericoloso, l’inquinamento elettromagnetico, che può essere ridotto evitando di collocare televisore, computer e altri dispositivi simili nella cameretta dei bambini. Sono sempre da sistemare in altre zone della casa, prestando anche la massima attenzione a quante onde facciamo entrare nelle nostre abitazioni.

Risparmio energetico e isolamento termico

Per migliorare ulteriormente il comfort di bambini e ragazzi, poi, può essere utile curare particolarmente l’isolamento termico della stanza, installando se possibile, nuovi infissi con doppi vetri. In questo modo si ridurrà anche il ricorso all’aria condizionata d’estate e al riscaldamento in inverno.

Sempre nell’ottica del risparmio energetico, inoltre, è importante che le lampadine utilizzate nella cameretta siano rigorosamente a risparmio energetico. Un’alternativa particolarmente efficiente può essere rappresentata dalle lampade a LED, ma in questo caso occorre fare attenzione alla temperatura del colore delle lampade stesse, evitando le luci troppo “fredde” (bianche o azzurre), che possono dare qualche fastidio.

Giocattoli sicuri per i bambini

L’uso di batterie ricaricabili per i giocattoli, l’inserimento di mobili e complementi di recupero può rendere il regno dei piccoli di casa ancora più green. Per personalizzare ulteriormente la cameretta, infine, un’idea può essere quella di coinvolgere gli stessi “inquilini” in attività di riciclo creativo per creare giocattoli ed elementi decorativi ecologici ed originali.