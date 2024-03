Sempre più spesso nel settore edile si cerca di usare materiali ecologici e sostenibili, a basso impatto ambientale: perché la transizione ecologica passa attraverso cambiamento che riguardano ogni nostra attività. A tal proposito oggi sono tantissimi i materiali a basso impatto ambientale che si usano nell'ottica di un'edilizia sostenibile. Dalla lana di pecora alla fibra di vetro, passando anche per materiali altamente resistenti e isolanti, ideali per edifici a uso abitativo e non.

Per raggiungere la transizione ecologica tanto sognata, dobbiamo cambiare mentalità e approccio in ogni settore, per avere una visione più green di ogni attività. Anche quando si tratta di costruire nuovi edifici, ad uso abitativo e non. In tal caso, quali sono i materiali edili a basse emissioni di carbonio? Esistono tutta una serie di soluzioni per l’edilizia moderna che strizzano l’occhio all’ambiente.

La sostenibilità nel settore edile è molto importante: la parola d’ordine è ridurre l’impatto ambientale, anche usando materie prime ecosostenibili. Si possono utilizzare materiali riciclabili e rinnovabili, che possano avere una carbon footprint minore rispetto al passato. Per fortuna oggi esistono tantissime soluzioni che possiamo adottare per rendere le nostre case davvero sostenibili.

A cosa servono i materiali edili a basse emissioni di carbonio

L’edilizia è sempre alla ricerca di materiali a basso impatto ambientale, per garantire l’isolamento e la resa migliori, senza avere ripercussioni troppo grandi sull’ambiente che ci circonda. La sostenibilità è un concetto ampiamente presente oggi nel settore edile, anche per garantire una migliore qualità della vita all’interno degli edifici, a uso abitativo e non, che vengono costruiti o ristrutturati.

Non dobbiamo dimenticare che l’efficienza energetica di una casa passa anche attraverso i materiali che sono stati usati per la sua realizzazione. Più le materie prime e le procedure sono green, maggiore sarà non solo il valore di mercato, ma anche la salubrità di quegli ambienti che andremo a vivere ogni giorno. Senza tralasciare il fatto che una casa efficiente dal punto di vista energetico abbatte i costi delle bollette.

Micelio dei funghi

Il micelio dei funghi è un materiale green che si usa per l’isolamento edilizio: si coltiva su substrati organici e viene trasformato in pannelli isolanti molto resistenti. Diventa l’isolante termico e acustico perfetto per ogni costruzione, essendo anche un materiale ecologico che abbatte l’impatto ambientale e i costi di produzione. Grazie alle sue proprietà, è in grado di migliorare l’efficienza energetica di ogni edificio.

Lana di pecora

La lana di pecora è un materiale sempre più usato per un’edilizia sostenibile, soprattutto quando si tratta di isolare le case. È una fibra naturale con proprietà termofonoisolanti: mantiene le nostre case fresche d’estate e calde d’inverno. Traspirante e utile per l’isolamento termico e acustico degli edifici, è anche in grado di assorbire le principali sostanze che causano l’inquinamento domestico, come formaldeide, biossido di azoto e biossido di zolfo. La materia prima è biodegradabile, a basso impatto ambientale e non inquinante.

Pannelli in paglia

Ecologici e in grado di garantire il massimo isolamento termico e acustico, i pannelli in paglia sono spesso una scelta che si fa in campo edile. Si possono anche riciclare e il loro impatto ambientale è bassissimo. Si adatta a ogni costruzione, ad uso abitativo o no.

Pietra riciclata

In edilizia la pietra riciclata è uno dei più innovativi materiali green: si compone di scarti di pietra calcarea e rifiuti plastici e si usa per coperture e rivestimenti. Dura nel tempo ed è altamente sostenibile.

Fibra di vetro

La fibra di vetro è in grado di resistere molto ed è usata nelle armature: in particolare si impiega in edifici che hanno bisogno di pareti forti e resistenti. Si tratta anche di un materiale ecologico, visto che ha ridotte emissioni di CO2 in fase di produzione e garantisce sostenibilità e poca dispersione di calore.

Pannelli in fibra di cellulosa

Da tempo i pannelli in fibra cellulosa, realizzati con il riciclo di carta di giornale e l’aggiunta di sali di boro per farli resistere al fuoco, sono usati per garantire l’isolamento termico e acustico di pareti, soffitti, coperture di ogni edificio. Sono anche molto economici e privi di sostanze inquinanti, quindi sono sicuri per l’ambiente e per le persone.

Biomattoni

Oltre ai classici mattoni, da qualche tempo sono arrivati sul mercato i biomattoni, composti di canapa e calce. Una soluzione ottimale per chi cerca idee green, dal momento che è una materia prima ecologica, in grado di catturare CO2 dall’atmosfera e garantire isolamento termico e acustico, regolando anche l’umidità interna degli edifici.