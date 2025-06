Attenzione all’aria condizionata in auto, può farti rischiare fino a 444 euro di multa: il motivo è assurdo, ecco perché

Roma, 11 giugno 2025 – L’uso dell’aria condizionata in auto è ormai una consuetudine soprattutto durante i mesi più caldi, ma è necessario prestare attenzione a come e quando si accende per evitare sanzioni amministrative. Recenti aggiornamenti normativi e indicazioni delle autorità hanno chiarito in quali situazioni l’uso dell’aria condizionata può comportare una multa fino a 444 euro.

Le multe relative all’aria condizionata in auto non derivano dal semplice utilizzo del dispositivo, ma piuttosto da comportamenti che possono compromettere la sicurezza stradale o l’ambiente. In particolare, è vietato lasciare il motore acceso con l’aria condizionata accesa mentre il veicolo è fermo e incustodito. Questa pratica, oltre a essere dannosa per l’ambiente per l’emissione inutile di gas inquinanti, costituisce una violazione del codice della strada.

Le autorità hanno ribadito che il veicolo non può essere lasciato acceso senza motivo, anche se con l’aria condizionata attiva, perché ciò può favorire il rischio di furti e rappresenta un comportamento irregolare. La sanzione amministrativa prevista in questi casi può arrivare a un massimo di 444 euro, con la possibilità di ricevere una multa più elevata se si tratta di recidiva.

Altri casi di sanzioni legate all’uso improprio dell’aria condizionata in auto

Oltre al divieto di lasciare il motore acceso con aria condizionata a veicolo fermo, le normative sottolineano come sia importante mantenere l’impianto in condizioni ottimali per evitare dispersioni di gas refrigerante, che sono dannosi per l’ambiente. La mancata manutenzione o la riparazione non a norma dell’impianto possono portare a sanzioni specifiche, oltre a un aumento del rischio di guasti e inefficienza energetica.

Inoltre, l’uso eccessivo dell’aria condizionata durante la guida, soprattutto a temperature troppo basse rispetto all’esterno, può causare una riduzione della concentrazione del guidatore e aumentare il rischio di incidenti. Per questo motivo, è consigliato un utilizzo moderato e consapevole dell’aria condizionata, con una temperatura impostata non troppo distante da quella esterna.

Per evitare sanzioni e garantire sicurezza e comfort, è importante seguire alcune semplici regole: spegnere il motore quando il veicolo è fermo e non si è al volante; effettuare regolari controlli e manutenzioni dell’impianto di climatizzazione; usare l’aria condizionata in modo responsabile, evitando sbalzi termici eccessivi.

In questo modo non solo si evita il rischio di incorrere in multe salate, ma si contribuisce anche alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza stradale. La consapevolezza di questi aspetti è fondamentale per un utilizzo responsabile del proprio veicolo.