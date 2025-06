È ancora possibile richiedere il contributo di 1.000 euro per i nuovi nati ma occhio alle scadenze: quali sono i requisiti per il Bonus.

Entro pochi giorni si chiuderà la possibilità di richiedere il Bonus Nuovi Nati, un contributo economico di 1.000 euro introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 e regolamentato dalla circolare INPS n. 76/2025.

La scadenza fissata dall’INPS è il 16 giugno 2025: superato questo termine, chi non avrà presentato la domanda perderà il diritto all’agevolazione.

Cos’è il Bonus Nuovi Nati e a chi spetta

Il Bonus Nuovi Nati è un sostegno economico pensato per aiutare le famiglie a fronteggiare le spese legate all’arrivo di un bambino. L’assegno, pari a 1.000 euro erogati in un’unica soluzione, è esentasse e viene concesso ai genitori – naturali, adottivi o affidatari pre-adottivi – di figli nati o entrati in famiglia a partire dal 1° gennaio 2025. Il beneficio è riservato a cittadini italiani, comunitari residenti in Italia e cittadini extra-UE in possesso di un permesso di soggiorno UE per lungo periodo o di un permesso unico di lavoro o ricerca con durata superiore a sei mesi. Inoltre, il nucleo familiare deve presentare un valore ISEE per prestazioni ai minorenni non superiore a 40.000 euro.

È importante sottolineare che l’Assegno Unico non viene conteggiato nel calcolo dell’ISEE. L’INPS provvede all’erogazione del bonus nel mese successivo all’arrivo del minore, utilizzando i dati già disponibili per accelerare i tempi di pagamento. La domanda per ottenere il bonus deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla nascita o dall’ingresso del bambino in famiglia. Per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio e il 16 aprile 2025, la scadenza straordinaria per la presentazione della domanda è fissata al 16 giugno 2025, data dopo la quale non sarà più possibile accedere al contributo. L’istanza può essere trasmessa tramite tre canali principali:

il portale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS alla sezione “Bonus nuovi nati”;

i patronati, che offrono assistenza gratuita per l’invio della domanda;

il Contact Center Multicanale INPS, raggiungibile al numero verde 803 164 (da rete fissa) o al 06 164 164 (da mobile).

A breve sarà disponibile anche una funzione dedicata nell’App INPS Mobile, che renderà ancora più semplice la procedura di richiesta. Il servizio per la presentazione delle domande è attivo dal 17 aprile 2025 ed è accessibile sul sito ufficiale INPS, nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” > “Bonus nuovi nati”. La domanda deve essere presentata da uno dei genitori conviventi con il minore. Nel caso di genitori non conviventi, può avanzare richiesta solo chi convive con il bambino nato, adottato o in affido preadottivo. Per genitori incapaci di agire o minorenni, la domanda deve essere inoltrata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, sempre nel rispetto dei requisiti richiesti.

L’INPS consente anche di registrare una delega online per l’esercizio dei diritti del figlio minore, facilitando così l’accesso al beneficio anche in situazioni particolari. Il bonus è disciplinato dalla Legge n. 207 del 30 dicembre 2024, in particolare dagli articoli 1, commi 206-208, e dalla circolare INPS n. 76/2025. Per ulteriori dettagli è possibile consultare il messaggio INPS n. 1303/2025, che fornisce chiarimenti e indicazioni operative sulla misura. Il rispetto della scadenza del 16 giugno è fondamentale per non perdere il diritto al contributo, soprattutto per le famiglie con nuovi nati o adottati nei primi mesi del 2025 che ancora non hanno presentato domanda.