Da Lidl ci sono tutta una serie di prodotti super scontati: ecco tutte le occasioni da non perdere, nel suddetto supermercato.

Quando si tratta di alimenti e ribassi, il primo pensiero va alla questione qualità. In molti si domandano se, in effetti, un prodotto a basso costo, non perda a livello qualitativo. Per alcuni articoli, questo è vero, ma è altrettanto vero che dipende dal luogo in cui si sceglie di acquistare.

Lidl, ad esempio, è uno di quei supermercati che sanno bilanciare perfettamente il rapporto qualità-prezzo. Ciò significa che si troveranno dei prodotti di qualità, a prezzi convenienti. Per le famiglie, che durante il mese hanno molte spese, poter contare su questo aspetto è un supporto non indifferente.

D’altronde, mangiare bene è importante per stare in salute. E lo è anche, d’altra parte, risparmiare sulla spesa, perché i rincari si fanno sentire, e a volte non è semplice gestire al meglio, il budget, anche per via degli imprevisti che possono verificarsi.

Lidl super ribassi, ecco i prodotti scontatissimi da mettere nel carrello

Per preparare dei piatti sfiziosi, gli ingredienti di qualità sono indispensabili. Il mese di giugno vede diverse offerte interessanti sugli articoli Lidl.

Partiamo dalla carne, con polpettine o hamburger vegetali Vemondo che da 2.29 euro costano 1.99 euro. Per chi adora le patate al rosmarino Harvest Basket, il prezzo, da 1.69 euro, passa a 1.45 euro. E ancora, un barattolo di Vongole al naturale Nixe da 95 g costa 1.39 euro (da 1.59). Per pranzi rapidi, magari in pausa da lavoro, i tramezzini pronti Chef Select TO GO High Protein, con bresaola, rucola e grana sono in vendita a 1.69 euro (da 1.99).

Il pane proteico Optisana, da 2.79 euro, costa 2.39 euro, mentre i Crackers Certossa con riso soffiato, confezione da 300 g, costa 1.19 euro (da 1.39). Per fare un buon sugo, una lattina di Pomodori pelati Italiamo costa solo 0.59 centesimi, mentre un succo di mela bio Solevita BIO Organic, è in vendita a 1.59 euro (da 1.89).

La Bio Bevanda di Cocco e Riso ha un costo di 1.39 euro, mentre il caffè solubile classico costa 4.19 euro (da 4.69). I fiocchi di avena integrali, confezione da 500 g, costano 0.79 centesimi invece di 0.95, mentre il dessert Vemondo al cocco (con pesca e maracuja o ciliegia) costa 0.69 euro. Per chi adora la pizza, la Margherita con Bufala Italiamo costa da 2.69 euro a 2.39 euro.

I mini mix alle mandorle, gelato mini stecco, costano solo 2.99 euro (da 3.59). E ancora, per la casa, sono in ribasso anche le vaschette di alluminio, a soli 4.49 euro (15 pezzi). Le spugnette abrasive W5 costano 0.85 centesimi, mentre le strisce depilatorie viso Cien, 0.99 centesimi. La crema piedi e unghie Cien costa 1.69 euro (da 1.99 euro). E ancora, la crema antirughe Q10 Cien, da 3.69 euro, è venduta a 3.19 euro.