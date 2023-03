Area sgambamento per cani: regole per la sicurezza

L'area di sgambamento per cani è una zona molto utile per il benessere psicofisico dei nostri amici a quattro zampe. Tuttavia bisogna utilizzarla correttamente. Fermo restando che ogni Comune emana regolamenti specifici per le proprio aree cani, ecco che ci sono delle regole di comportamento che i proprietari dei cani devono assolutamente rispettare per evitare incidenti e problemi con altri animali e persone presenti nell'area.

Si parla spesso di area di sgambamento per cani, ma sai esattamente di cosa si tratta? E soprattutto, sai quali sono le regole di comportamento? Perché a volte il dubbio che alcuni proprietari non lo sappiano ci viene.

Soprattutto se diamo un’occhiata a come questi proprietari agiscono quando portano i cani in queste zone dedicate ai nostri amici a quattro zampe. Ma andiamo a vedere qualche dettaglio in più.

Area sgambamento cani: significato

Con il termine di area di sgambamento per cani si intende solitamente un’area verde comunale che sia recintata e segnalata con apposito cartello recante la dicitura “Area di sgambamento per cani”. In queste aree è permesso l’accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e senza museruola, ma attenzione: devono essere sempre sotto controllo costante e attivo del proprietario, del detentore o dell’accompagnatore.

Solitamente le aree si sgambamento sono aperte tutti i giorni. In alcuni casi è possibile che l’Amministrazione Comunale possa decidere di accordarsi con associazioni cinofile o associazioni animaliste per la gestione e la manutenzione dell’area. In alcuni casi, chiedendo al Comune, tali associazioni potrebbero anche organizzare eventi e iniziative, ma sempre previa autorizzazione del Comune.

Come aprire un’area cani?

Sebbene sia auspicabile il fatto che ogni singolo Comune individui un’area adatta per aprire un’area di sgambamento per cani, o anche più di una se la città è molto grande, purtroppo, sono ancora troppo poche le città che propongono tali zone.

Se nel tuo Comune non c’è, prova a chiedere informazioni presso gli Uffici Comunali competenti per capire come fare richiesta di apertura di questa area, magari informandoti anche quale sia l’assessore di competenza.

Area sgambamento cane: regole di sicurezza

Ogni singolo Comune emana delle regole di sicurezza e di utilizzo delle aree di sgambamento per cani. Queste regole potrebbero variare da Comune a Comune, ma in generale i proprietari di cani che le utilizzano dovrebbero:

Controllare costantemente il cane: l’accesso è permesso solamente quando i proprietari/detentori/accompagnatori hanno il totale controllo del cane . Inoltre bisogna entrare solamente dopo aver verificato che nell’area cani non siano presenti cani incompatibili come carattere

. Inoltre bisogna entrare solamente dopo aver verificato che nell’area cani non siano presenti cani incompatibili come carattere Cani morsicatori: in generale è vietato a cani morsicatori, che in precedenza abbiano già morso persone o animali, accedere a tali aree

Microchip: alle aree cani possono accedere solamente cani muniti di microchip e che siano regolarmente vaccinati. Non possono accedere cani sottoposti alla profilassi contro la Rabbia

Guinzaglio e museruola: se è vero che i cani nell’area di sgambamento non devono indossare guinzaglio e museruola, i proprietari devono sempre avere con sé questi dispositivi. Inoltre devono essere pronti a bloccare il proprio cane se si presentano situazioni di pericolo per altri cani o persone presenti nell’area

Ingresso: il cane non può entrare e stare da solo dentro l’area cani, ma deve esserci sempre il proprietario . Tuttavia il cane può essere accompagnato solo da un proprietario: altre persone senza cani non possono accedere. Inoltre ogni proprietario può entrare solo con un cane per volta

. Tuttavia il cane può essere accompagnato solo da un proprietario: altre persone senza cani non possono accedere. Inoltre ogni proprietario può entrare solo con un cane per volta Utilizzo: dentro l’area di sgambamento non si può svolgere attività di addestramento cani specifico. Quindi niente addestramento per cani da caccia, da difesa o da guardia, questo a meno che non siano stati organizzati specifici eventi autorizzati

specifico. Quindi niente addestramento per cani da caccia, da difesa o da guardia, questo a meno che non siano stati organizzati specifici eventi autorizzati Cancelli : chi entra nell’area deve subito chiudere i cancelli, assicurandosi che siano sempre ben chiusi

: chi entra nell’area deve subito chiudere i cancelli, assicurandosi che siano sempre ben chiusi Numero di cani: a seconda dell’area cani e del relativo regolarmente comunale, varia il numero di cani che può essere presente contemporaneamente nell’area. Nel caso l’area fosse già a capienza massima e ci fosse la coda per entrare, normalmente la permanenza dei cani nell’area non dovrebbe superare un certo lasso di tempo stabilito di volta in volta dal Comune

Divieti particolari: è vietato accedere all’area con cani femmina in calore , con cani maschi molto eccitabili. È anche vietato dare cibo ai cani nelle ciotole. Inoltre i proprietari non possono introdurre e mangiare cibo dentro l’area cani. Alcuni regolamenti vietano anche di entrare nell’area con palline, frisbee o qualsiasi gioco che possa causare eccitazione nei cani. Vietato anche accedere all’area con bici o veicoli

, con cani maschi molto eccitabili. È anche nelle ciotole. Inoltre i proprietari non possono introdurre e mangiare cibo dentro l’area cani. Alcuni regolamenti vietano anche di entrare nell’area con palline, frisbee o qualsiasi gioco che possa causare eccitazione nei cani. Vietato anche accedere all’area con bici o veicoli Pulizia: sono i singoli proprietari che devono accedere muniti di sacchettini per raccogliere le feci del proprio cane. Inoltre sta sempre ai proprietari coprire buche eventualmente scavate dal cane

Area sgambamento cani: usiamole con tanto criterio

Anche se le regole viste sopra possono cambiare da Comune a Comune, è chiaro che il concetto alla base è sempre allo stesso. L’area di sgambamento per cani non è un recinto dove i proprietari possono lasciar andare da soli i propri cani.

E neanche un posto dove passare tutto il tempo a guardare il cellulare o a parlare con l’amico, ignorando il cane e tutto quello che sta combinando. Quando il proprietario accede all’area cani, è in toto responsabile di quello che combina il cane. Questo vuol dire usare criterio:

se ho un cane aggressivo , nervoso, pauroso o mal socializzato, non lo butterò all’improvviso nell’area cani sperando che magicamente impari a socializzare. Prima di fare ciò, bisognerebbe contattare un veterinario comportamentalista e/o un educatore cinofilo, risolvere il problema comportamentale del cane e poi provare a portarlo in un’area cani

, nervoso, pauroso o mal socializzato, non lo butterò all’improvviso nell’area cani sperando che magicamente impari a socializzare. Prima di fare ciò, bisognerebbe contattare un veterinario comportamentalista e/o un educatore cinofilo, risolvere il problema comportamentale del cane e poi provare a portarlo in un’area cani se ho un cane malato, con diarrea o parassitosi intestinali/cutanee, non lo porto all’area cani: bisogna tutelare la salute anche degli altri cani

intestinali/cutanee, non lo porto all’area cani: bisogna tutelare la salute anche degli altri cani quando nell’area cani è presente un cane con cui il mio ha già litigato in passato, non ci entro a tutti i costi: poi non vi stupite di morsi e aggressioni

quando entro nell’area cani col mio cane, gli tengo gli occhi puntati addosso tutto il tempo per prevenire qualsiasi problema. Traduci con: morsi e liti con altri cani, morsi a persone, tentativi di fuga, che si ferisca con qualsiasi cosa gli capiti a tiro, che ingerisca qualsiasi cosa gli capiti a tiro. Non sto tutto il tempo con gli occhi sul cellulare, non sto tutto il tempo a parlare col primo che capita per poi stupirmi se accadono incidenti

controllare il perimetro: è sempre bene controllare con attenzione prima di far entrare i cani che non ci siano buchi nel recinto e che il cancello si chiuda

