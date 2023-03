Annusare per i cani, cosa significa?

Uno dei sensi più importanti del cane è l'olfatto. Annusare per i cani è un istinto naturale. Non solo annusano in giro per percepire l'ambiente e tutti coloro che ci sono passati, ma si annusano fra di loro per conoscersi meglio. Il fiuto di un cane può dare tantissime informazioni ed è anche uno degli ultimi organi di senso che si affievolisce quando il cane diventa anziano.

Ormai è risaputo che il senso più potente dei cani è l’olfatto. Certo, ci sentono anche bene, ma l’olfatto è fondamentale per loro. Annusare per i cani è un comportamento innato e naturale: sin da cuccioli i cani annusano tutto e tutti.

Tramite il naso e il senso dell’olfatto, i cani non solo possono percepire l’ambiente, ma possono anche “conoscere” le persone e gli altri animali che li circondano. O che di lì sono passati. Andiamo dunque a vedere cosa vuol annusare per i cani.

A proposito: se stai facendo il cruciverba e ti capita la definizione “l’annusare dei cani”, la risposta è “fiutare”.

Annusare per i cani: cosa significa?

Partiamo dal presupposto che il sistema olfattivo del cane è molto più sviluppato di quello umano. I nostri cani hanno circa 40 volte più recettori olfattivi rispetto agli esseri umani. Il numero totale varia anche a seconda della razza: si va da 125 milioni di recettori a 300 milioni nei Segugi. Anche l’area del cervello deputata all’interpretazione dei segnali olfattivi è molto più ampia nei cani rispetto a quella delle persone.

I cani sono anche in grado di seguire gli odori per molti km. Soprattutto i cani da caccia quando hanno una pista da seguire non badano a niente altro che li circonda, a volte neanche al richiamo del loro umano.

Dal punto di vista anatomico, l’olfatto del cane dipende sia dal naso che dall’organo vomeronasale. Chiamato anche organo di Jacobsen, si tratta di una parte particolare del sistema olfattivo del cane situata all’interno della cavità nasale.

Tale organo si apre nel palato dietro gli incisivi superiori. Questa area è dotata di una comunicazione diretta col cervello. Inoltre non reagisce solitamente agli doroi normali, ma a quelli più difficilmente rilevabili. Inoltre l’organo di Jacobsen è anche in comunicazione con la parte del cervello deputata all’accoppiamento.

Grazie alla capacità di riconoscere e identificare i ferormoni, fa capire ai cani se il soggetto dell’altro sesso è disponibile all’accoppiamento o meno. Inoltre è anche l’organo che aiuta il cucciolo appena nato a trovare la strada verso la madre. I cuccioli appena nati sono ciechi, le palpebre si aprono solo intorno ai 15 giorni.

Le narici del naso del cane, denominato tartufo, sono assai mobili, in modo da permettergli di percepire meglio la direzione dell’odore. Il cane esplora l’ambiente sia con la vista che con il naso. Anzi: mentre le persone usano molto la vista e pochissimo l’olfatto per esplorare e interpretare l’ambiente, il cane fa l’esatto opposto.

Annusando di continuo i cani possono analizzare gli odori emessi dagli altri cani, inclusi i ferormoni. Così facendo possono stabilire di quale sesso sia l’altro animale, che umore abbia, se sano o malato, cosa abbia mangiato o anche dove sia andato. Stesso dicasi quando i cani annusano urine e feci di altri animali: stanno assimilando parecchie informazioni sullo stato emotivo, sanitario e su dove sia andato quell’altro animale.

Un’altra particolarità dell’olfatto dei cani è che la loro memoria olfattiva è incredibile. Memorizzano a tal punto gli odori che possono riconoscere altri cani o persone anche a distanza di anni. Annusando l’ambiente, il cane capisce quali altri cani siano passati di lì. O anche quali persone sono transitate da lì, cosa assai utile che viene sfruttata nei cani da ricerca.

Così come possono percepire lo stato d’animo degli altri cani, il fiuto dei nostri amici a quattro zampe permette loro di capire ancora prima di noi quando siamo stressati o spaventati.

Questo perché in quei momenti secerniamo più adrenalina, l’ormone della fuga o della lotta, odore che il cane riesce a percepire distintamente. Questo vuol dire che quando abbiamo paura di un cane, è praticamente impossibile che lui non lo capisca, il che spesso è alla base di molte aggressioni.

Perché i cani si annusano il sedere?

Di sicuro vi sarete chiesti prima o poi nella vita perché i cani si annusino il sedere. Come abbiamo visto, l’olfatto è un senso fondamentale del cane per percepire e analizzare l’ambiente circostante e chi ci abita.

Il fatto è che la zona anale produce parecchi ferormoni, sostanze chimiche che permettono al cane di capire l’umore e lo stato sessuale degli altri cani. Quindi per i cani annusarsi il sedere è come chiedere all’altro come sta in quel momento, se sia disposto a socializzare o ad accoppiarsi.

Cosa che, il cane, fa anche con le persone quando le annusa: sta apprendendo su di loro diversi dati, per capire con chi ha a che fare.

Perché il naso del cane è umido?

Il naso umido del cane è un altro modo che il cane ha di valutare e percepire l’ambiente. Serve di base al cane per capire quale sia la direzione della corrente d’aria che trasporta l’odore su cui sta indagando. Questo perché i recettori per il freddo presenti sulla cute sono sensibili anche al raffreddamento causato dall’evaporazione dell’umidità del naso causata dalle correnti d’aria.

E il naso del cane secco? Beh, la storia secondo la quale se il cane ha il naso secco è malato, deriva dal fatto che uno dei sintomi del Cimurro nel cane è l’ipercheratosi del naso, con naso che si presenta secco e desquamato.

Da qui nasce questa storia. Ma in realtà il naso più secco del cane può dipendere anche da fattori che nulla hanno a che vedere con la salute del cane. Per esempio se il cane in questione ha dormito sotto una coperta, con il naso coperto dalle zampe o rivolto verso il termosifone, ci sta che il naso sia più secco della media.

Tuttavia non è possibile escludere che un naso eccessivamente secco non possa indicare patologie in atto, magari carenze nutrizionali o altre malattie.

Annusare per i cani e problemi comportamentali: cosa fare?

Annusare per i cani è un comportamento naturale. Sin da cucciolo il cane annusa tutto quello che gli capita a tiro. Tuttavia cani con problemi comportamentali o potenziali tali, tendono ad annusare di meno, questo vale anche per i cuccioli.

Cani molto paurosi, ansiosi o con disturbi comportamentali tendono ad annusare poco o niente in giro. È un fattore importante da segnalare al veterinario comportamentalista durante la visita comportamentale.

Fonti