3 soluzioni per appendere quadri senza chiodi

Si possono appendere i quadri senza chiodi, in modo da non forare le pareti di casa e salvaguardare i muri. Di fatti, se vogliamo arredare le stanze con poster incorniciati o dipinti, non è necessario per forza armarsi dei gancetti chiodati. Le soluzioni per abbellire le mura domestiche senza alterarne la struttura ci sono e ve le raccontiamo in modo dettagliato in questo articolo.

Fonte immagine: Pixabay

Di opzioni per appendere quadri senza chiodi in casa ne abbiamo qualcuna, per quando forare la parete non è possibile. Se infatti le mura di casa sono alterate, con la vernice che tende a scrostarsi, di certo l’ultima cosa da fare è peggiorare la situazione. O magari siamo solo ospiti a tempo determinato e non possiamo cambiare gli ambienti.

Ad esempio, siamo in affitto in una stanza per un anno e il proprietario si è raccomandato di evitare le personalizzazioni che possano rovinare la struttura. Di fatti, per ripristinare una parete forata è essenziale fare dei lavori di manutenzione con lo stucco e la vernice.

Ma è anche possibile che ancora non abbiamo deciso quale stile dare a casa nostra, il che vuol dire non fissare in via definitiva qualcosa che forse non vorremo dopo qualche tempo. In tutti questi casi è possibile dare un tocco personale alle mura domestiche senza bucarle, ma appendendo poster incorniciati, dipinti e foto.

Di sicuro le soluzioni più affidabili non sono tante, ma ne abbiamo comunque una piccola rosa tra cui scegliere la migliore per il nostro appartamento. Ne abbiamo raccolte alcune da cui prendere spunto per fissare a muro i complementi d’arredo senza adoperare i chiodi.

Fonte: Pixabay

Come appendere quadri senza chiodi: le strisce adesive

Se abbiamo quadri non troppo pesanti, le strisce adesive sono la soluzione migliore da adoperare, in quanto non compromette la parete. Di fatti, si tratta di nastro bioadesivo che possiamo trovare negli store di fai da te. Si attacca alla parete e al quadro e si può scollare dopo, senza lasciare residui, una volta esaurita la sua funzione.

Ma, come detto, va tenuto a mente che il nastro non è adeguato per quadri di peso eccessivo, tipo quelli con grandi cornici, o tele spesse. Il rischio è infatti che la parte adesiva ceda, facendo cadere il quadro e danneggiandolo. Di solito il margine da non superare, a seconda del tipo di adesivi, non sfora i 10Kg, lo dobbiamo tenere a mente.

Appoggiare i quadri senza appenderli con i chiodi

In casa abbiamo tutti mensole e ripiani che non sappiamo come gestire, ma possiamo riempirli e personalizzarli con foto, specchi e quadri. Il caminetto, se lo abbiamo, è un’ottima base per appoggiare un dipinto anche pesante. Ma il davanzale del salotto si presta allo stesso fine, messo vicino alle piante che amiamo.

Lo studio è un luogo di casa spesso trascurato dal punto di vista estetico, ma se abbiamo qualche mensola dove non ci sono libri, adagiare dei quadri è una buona opzione. In questo modo eviteremo di tenere le pareti spoglie, ma daremo un tocco personale agli ambienti.

Le soluzioni furbe per appendere i quadri senza chiodi: il sistema magnetico

In Italia non è ancora molto conosciuta come soluzione, ma all’estero si adoperano molto i pannelli magnetici per foderare una parete. In questo modo si ha a disposizione un muro dove agganciare oggetti in metallo. E se attacchiamo dietro al quadro una calamita di polo opposto, lo potremo appendere senza problemi.

Se non vogliamo pannellare il muro, in commercio si possono anche trovare soluzioni miste di pannelli adesivi con area magnetica. Li possiamo acquistare e incollare per vedere se ci piace l’effetto che fanno e, se non dovessero convincerci, scollarli in modo veloce, senza compromettere la parete.

