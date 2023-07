Come decorare vasi in terracotta fai da te

Hai voglia di decorare dei vasi di terracotta con il fai da te? Questo progetto sarà divertente, e anche tanto soddisfacente! I vasi di terracotta sono una base ideale per tanti progetti: puoi dedicarti al decoupage, puoi utilizzare dei pennarelli multisuperficie o puoi affidarti ai cari vecchi colori acrilici.

Fonte immagine: Pixabay

Decorare i vasi terracotta con il fai da te è un’attività rilassante e al tempo stesso gratificante. In più, si tratta anche di un progetto sorprendentemente semplice: la superficie dei vasi in terracotta, infatti, si presta a una lunga, lunghissima serie di lavoretti home-made, alcuni semplici, altri più complessi, per veri amanti del fai da te!

Per cimentarti in questo nuovo progetto, ti basterà trovare i vasi giusti (sono certa che in garage o in giardino avrai già diversi vasi in terracotta che non usi mai), scegliere vernici, pennarelli, stencil, qualche nastro colorato e tutto il materiale necessario, e liberare la fantasia, pensando sempre fuori dagli schemi.

In che senso? Semplice: non pensare al vaso di terracotta solo come a un semplice contenitore per le piante.

Guarda oltre: il vaso potrebbe improvvisamente trasformarsi in un portamatite, in un contenitore dove nascondere un regalo a tema “giardinaggio”, può diventare in un recipiente colorato dove riporre i tuoi mini attrezzi da giardino o persino un centrotavola o un portafrutta diverso dal solito.

E dunque, come addobbare a festa un bel vaso di terracotta? Vediamo le idee più simpatiche per dei vasi creativi fai da te!

6 idee per decorare i vasi terracotta con il fai da te

Fonte: Pixabay

Se vuoi rendere più moderni e colorati i tuoi semplici vasi di terracotta, ecco una lista di idee che potrebbero darti la giusta ispirazione.

Mosaico per decorare i vasi di terracotta

Fonte: Pixabay

Un’idea originale per decorare i vasi di terracotta è quella di utilizzare dei pezzetti di piatti e tazze rotte per creare un vero e proprio mosaico.

Prima di cominciare, naturalmente, bisognerà raccogliere tutto l’occorrente, ovvero le “tessere” del mosaico, colla per piastrelle e pasta sigillante.

Pulisci il vaso usando un panno asciutto, quindi crea il disegno che intendi realizzare e mettiti all’opera!

Disegni su vasi di terracotta con i colori acrilici

Fonte: Pixabay

Per dar vita al progetto perfetto, bisognerà prima capire quale colore usare per decorare i vasi di terracotta. Di solito, per questi progetti si utilizzano i colori acrilici, facili da stendere e in grado di dare ottimi risultati già alla prima pennellata.

Se il vaso sarà posizionato in balcone o in giardino, assicurati che la vernice sia resistente agli agenti atmosferici e con un’adeguata protezione UV.

Vasi di terracotta decorati con nastri e stoffe

Se intendi decorare i vasi di terracotta in modo allegro e originale, raccogli alcune stoffe che non usi più, acquista un’apposita colla, e applica le decorazioni come più ti piace. Un colorato vaso patchwork sarà l’ideale per vivacizzare la tua cucina o il soggiorno.

Usa gli stencil per decorare i vasi di terracotta

Fonte: Pixabay

Gli stencil sono la soluzione perfetta per chi, come me, non ha grande dimestichezza con l’arte del disegno. Scegli o crea la sagoma che più ti piace, acquista la vernice adatta, un paio di pennelli, e trasforma i tuoi vasi in un tripudio di forme e colori.

Abbellisci i tuoi vasi con i pennarelli

Se anche i tuoi bambini vogliono dedicarsi alla decorazione dei vasi in terracotta, i pennarelli multisuperficie, adatti per porcellana, terracotta e altri materiali, saranno la soluzione più semplice.

Insieme, potrete creare dei disegni divertenti, potreste scrivere sul vaso i nomi delle diverse piante, frasi motivazionali o citazioni a tema giardinaggio.

Pittura effetto lavagna

Per finire, un altro progetto che piacerà tantissimo ai piccoli di casa: decorare i vasi in terracotta utilizzando della vernice con effetto lavagna.

Oltre a essere un’idea adorabile per le tue piante da appartamento, questo progetto sarà perfetto anche per creare dei segnaposto. Ti basterà scegliere dei mini vasetti in terracotta, dipingerli con la vernice adatta e scrivere i nomi dei tuoi ospiti. Facile, no?