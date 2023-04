Quali sono gli animali più forti del mondo?

E se vi dicessimo che nella classifica degli animali più forti al mondo ci sono sia lo scarabeo rinoceronte che un orso Grizzly? Naturalmente, in un confronto diretto il primo non avrebbe nessuna chance di sopravvivenza, ma in termini di capacità di sollevamento pesi in relazione alla taglia l'insetto non ha rivali.

Prima di tutto: parlare di animale più forte del mondo dal punto di vista della scienza e della biologia ha poco senso. Non esiste un metro universale per paragonare fra loro le forze delle diverse specie animali. Anche solo il fatto che abitino in ambienti diversi non permette di fare dei paragoni diretti.

Non è dunque possibile stabilire quale sia l’animale più forte di tutti. Eppure ci sono delle classifiche che, tenendo conto delle naturali differenze fra determinate specie animali, ne ha messo a confronto la forza nelle rispettive specialità.

Ah, certamente parleremo di animali realmente esistenti o che non siano estinti. Quindi qui non troverete King Kong, Godzilla o qualche dinosauro.

L’elenco degli animali più forti del mondo

Ecco alcuni degli animali più forti nel mondo. Ognuno, a modo suo, nel suo ambiente e nella sua nicchia ecologica, esprime la forza a modo suo. Andiamo a vederne alcuni.

Scarabeo rinoceronte

Lo scarabeo rinoceronte o Oryctes nasicornis, a dispetto delle dimensioni, è estremamente forte. Certo, contro un orso, un elefante o una megattera non avrebbe nessuna speranza. Però nel suo piccolo è capace di sollevare oggetti che pesano 850 volte più del suo peso.

Per questo motivo qualcuno lo considera l’animale più forte al mondo. Quanto meno nel settore del sollevamento pesi. La cosa originale è che ha sempre la stessa velocità, non importa quanto sia pesante il suo carico.

Tuttavia pare che esista un altro scarabeo capace di sollevare fino a 1.141 volte il proprio peso: è lo scarabeo stercorario cornuto o Onthophagus taurus.

Orso grizzly

In generale tutti gli orsi sono animali molto forti. Tuttavia il temuto orso grizzly, Ursus arctos horribilis, ha una presa robusta, è molto territoriale e non esita a difendere il suo territorio aggredendo chi lo invade. Si pensa che un orso grizzly adulto sia forte quanto sei esseri umani adulti.

Inoltre può sollevare con facilità macigni di 160 kg. Aggiungi il fatto che ha un morso potente, che è anche molto veloce, che sa nuotare e arrampicarsi e capirai perché il grizzly sia assai temuto.

Proprio l’orso, come la tigre, è considerato fra gli animali più pericolosi al mondo.

Elefante africano

L’elefante africano o Loxodonta africana è indubbiamente un animale molto forte, non fosse altro che per le sue dimensioni. Potenzialmente non ha rivali in quanto a forza, almeno sulla terraferma. Questo perché può trascinare con sé fino a 7,5 tonnellate.

Tutto ciò, unito alla sua grande intelligenza, lo rende un animale molto forte e pericoloso, soprattutto se contrariato.

Formica

Esattamente come lo scarabeo rinoceronte, anche le formiche sono animali estremamente forti. Certo, non arrivano ai livelli dello scarabeo rinoceronte, ma comunque possono sollevare oggetti che pesano più di 50 volte il loro peso. Sarebbe come se una persona di 70 kg cercasse di sollevare un peso di 350 kg

Alligatore

Alligatori e coccodrilli sono animali molto forti. Paragonati a un elefante africano o a uno squalo non sono certo enormi. Inoltre la loro forza non si esplica certo a causa delle loro dimensioni, anche se alcuni esemplari arrivano a pesare anche 500 kg.

La loro vera forza è nella capacità del morso: siamo a 400 kg/cm2 per un totale di 16mila N. Per dire: è sei volte la potenza del muso di uno squalo bianco o di una tigre.

Squalo bianco

Sappiamo bene che lo squalo bianco, Carcharodon carcharias, non è lo squalo più grande di tutti, quel primato spetta allo squalo balena, con i suoi 15 metri di lunghezza (se stai cercando ulteriori informazioni sullo squalo balena, ne avevamo parlato in maniera approfondita in questo articolo).

Tuttavia i suoi sei metri e rotti di lunghezza si abbinano a un peso di 1.100 kg, a volte anche 2.000 kg e a una notevole ferocia, cosa che negli oceani lo rende un animale estremamente forte.

A proposito di squali: ci sono tantissime specie. In questo articolo di approfondimento ti parliamo delle principali specie di squali, con curiosità e caratteristiche peculiari.

Tigre

La tigre è il predatore per eccellenza, non ci sono animali che possano dargli la caccia, tranne l’uomo, ma questo è un altro discorso. Ha un olfatto finissimo, vede benissimo anche al buio, si parla di 300 kg di muscoli: da qui il fatto che sulla terraferma sia uno fra gli animali più forti.

In particolare, è la tigre siberiana quella più forte di tutte, essendo la sottospecie più grande. Molto probabilmente la tigre è un animale anche più forte del leone, nonostante il leone sia considerato il re della savana.

Di certo leone e tigre difficilmente potrebbero incontrarsi in natura visto che vivono in habitat differenti. Se ti interessa approfondire la conoscenza con la tigre o con il leone, ti consigliamo di leggere i nostri articoli in merito.

Rinoceronte bianco

Certo, il rinoceronte bianco, Ceratotherium simum, non peserà quanto un elefante africano: in fin dei conti è lungo al massimo 370 cm e pesa al massimo 4mila kg per alcuni esemplari maschi. Però la sua mole quando carica velocemente lo rende un animale estremamente forte, capace di travolgere tutto sul suo cammino.

A proposito di rinoceronti: qui trovi informazioni sulle principali specie e differenze, tutte comunque accomunate dal fatto di essere a rischio estinzione a causa della caccia, del bracconaggio e della perdita dell’habitat provocata dall’eccessiva urbanizzazione.

Gorilla

E non pensiate che siano gli esseri umani i primati più forti. Qui la pole position spetta ai gorilla. Un gorilla è 4-9 volte più forte di un essere umano: da adulto può sollevare fino a 815 kg di peso, qualcuno sostiene anche 2mila kg di peso in determinate occasioni, quindi dieci volte il loro peso corporeo, cosa che nessun culturista umano potrebbe fare. Inoltre è fra gli animali della giungla più forti del mondo.

Anaconda

Inseriamo in questo elenco anche un rettile, più precisamente l’anaconda. Sono fra i serpenti più pesanti al mondo, nonché fra i più forti. Le anaconde possono arrivare a pesare anche più di 250 kg. Le loro spire hanno una potenza tale da soffocare le prede.

E fra le prede figurano anche animali di una certa dimensione come cervi, cinghiali, capibara, caimani e giaguari, non certo animali facili e tranquilli da predare.

