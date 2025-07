È fondamentale comprendere in quali circostanze l’amministratore non può agire in autonomia senza coinvolgere l’assemblea.

La gestione di un condominio richiede un equilibrio delicato tra le responsabilità dell’amministratore condominiale e il coinvolgimento dell’assemblea dei condomini, soprattutto quando si presentano questioni di particolare rilievo o contenziosi. È fondamentale comprendere in quali circostanze l’amministratore non può agire in autonomia senza coinvolgere l’assemblea.

I limiti di intervento dell’amministratore condominiale

L’amministratore di condominio opera entro rigidi confini stabiliti sia dalla normativa vigente sia dal regolamento condominiale. In particolare, quando si trova di fronte a un atto o un provvedimento che supera le sue competenze, come ad esempio una citazione in giudizio o una decisione che comporti impegni economici rilevanti, l’amministratore non può procedere unilateralmente. La legge impone un obbligo di trasparenza e condivisione delle scelte, che si realizza attraverso la convocazione dell’assemblea condominiale. Questo principio mira a garantire una governance partecipata e democratica del condominio.

L’articolo 1131, comma 3, del Codice Civile è chiaro nel definire l’obbligo dell’amministratore: qualora riceva un atto giudiziario o un provvedimento che ecceda le sue attribuzioni, deve tempestivamente informare l’assemblea dei condomini. Ciò implica che l’amministratore ha il dovere di convocare una riunione straordinaria o ordinaria per sottoporre la questione all’attenzione dei condomini, affinché possano discutere e deliberare sulla strategia da adottare. Questa procedura è indispensabile per assicurare che decisioni di rilievo non vengano prese senza il consenso collegiale, preservando così la trasparenza e la legittimità degli atti.

Il coinvolgimento dell’assemblea condominiale è cruciale per rispettare il principio di collegialità che caratterizza la gestione condominiale. L’amministratore non può assumere decisioni che comportino conseguenze straordinarie, come l’avvio di contenziosi legali o l’accettazione di provvedimenti con impatti economici o giuridici significativi, senza il consenso espresso dall’assemblea.

Il mancato rispetto di tale obbligo può esporre l’amministratore a rischi importanti. Se infatti non informa tempestivamente i condomini, può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti dall’omissione. Nei casi più gravi, l’inosservanza di questo dovere può sfociare nella revoca del mandato o in azioni legali promosse dai condomini stessi. Questi strumenti di controllo rappresentano una tutela indispensabile per la collettività condominiale e preservano l’equilibrio tra poteri e responsabilità.

