Allerta pesticidi nelle Bacche di Goji: coinvolti nuovi lotti e marchi

Allerta pesticidi per Bacche di Goji, l'avviso del Ministero della Salute con i lotti coinvolti dal richiamo.

Nuova allerta del Ministero della Salute relativa alla presenza di pesticidi nelle Bacche di Goji. Coinvolti in questo caso alcuni lotti a marchio Donna Isabella, distribuiti come “Bacche di Goji” o come “Mix Antiossidante”. Di seguito le indicazioni per riconoscere i prodotti interessati, per i quali è sconsigliato il consumo.

I pesticidi rinvenuti nelle Bacche di Goji a marchio DonnaIsabella sono gli stessi delle precedenti allerte: carbofuran ed esaconazolo. Vari i formati oggetto del richiamo, diffuso per tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori. Il produttore risulta essere Fruttaviva Srl, con stabilimento in via Cozze 23/25/27 Conversano (BA). Per quanto riguarda le sole “Bacche di Goji” si tratta di confezioni da 50 o 500 grammi, da 1 o 5 kg. Di seguito lotti e date di scadenza:

L917134065 scad. 30/04/20;

L919054403 scad. 30/04/20;

L919655459 scad. 30/04/20;

L920653169 scad. 30/04/20;

L922037282 scad. 30/04/20;

L923939982 scad. 30/04/20;

L923940062 scad. 30/04/20;

L932639824 scad. 30/11/20;

L933032143 scad. 30/11/20;

L935539073 scad. 30/11/20;

L004131015 scad. 30/11/20.

Di seguito i lotti interessati dall’allerta pesticidi nelle Bacche di Goji e distribuiti come “Mix Antiossidante” (da 100 grammi o 5 kg) Donna Isabella:

L916558918 scad. 25/01/20;

L916558977 scad. 25/01/20;

L918132793 scad. 25/01/20;

L918233173 scad. 25/01/20;

L918232942 scad. 25/01/20;

L919239439 scad. 25/12/19;

L919836081 scad. 25/12/19;

L920361524 scad. 25/12/19;

L920360538 scad. 25/12/19;

L922431989 scad. 25/02/20;

L922431932 scad. 25/02/20;

L932942259 scad. 25/05/20;

L933062407 scad. 25/05/20;

L000242813 scad. 25/06/20;

L002733842 scad. 25/06/20;

L002733771 scad. 25/06/20.

