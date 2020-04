A casa con Coop: film, libri, news e yoga offerti agli italiani

Coop Italia partecipa alle iniziative di solidarietà digitale durante l'emergenza Corovirus: le offerte a disposizione con A casa con Coop.

L’emergenza Coronavirus ha costretto molti italiani a restare in casa. Chi può lavora in smart working, gli altri attendono di poter tornare alle abitudini di sempre. Per chi è costretto a passare intere giornate a casa la noia e la monotonia sono difficili da battere. Un aiuto in questo senso, però, è arrivato con l’iniziativa “A casa con Coop“.

Si tratta di un “Comfort kit“, così lo definisce il noto marchio della GDO, per consentire agli italiani di trascorrere il tempo in maniera divertente, utile e in alcuni casi istruttiva. Grazie a partner come Rakuten Tv (film e serie tv in streaming), Storytel e Librerie.Coop (libri ed e-book), ma anche abbonamenti a quotidiani nazionali come Corriere della Sera, Repubblica e Gruppo QN (La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino) o riviste come Donna Moderna ed Elle.

A completare l’offerta presentata da Coop anche delle video lezioni online di Yoga, realizzate in collaborazione con LifeGate. Un totale di 16 appuntamenti sparsi nell’arco di quattro settimane. I vari codici necessari all’attivazione dei servizi messi a disposizione da Coop possono essere richiesti all’indirizzo www.acasaconcoop.it.

Rakuten TV

L’accordo siglato tra Coop Italia e Rakuten TV permetterà a oltre 60mila utenti di ottenere 500mila codici, ciascuno dei quali darà diritto alla visione di un film. Saranno ben 8 i codici a disposizione di ogni singolo utente che si iscriverà alla piattaforma di streaming (www.rakuten.tv). Ricco il catalogo disponibile, con film e serie tv a noleggio (sia a pagamento che gratuiti), ma anche canali esclusivamente dedicati ai più piccoli come Kids.

Diversi i titoli offerti, inclusi quelli originali ed esclusivi trasmessi dal canale Rakuten Stories: alcuni esempi sono “Matchday: Inside FC Barcelona”, “MessiCirque” e “Inside Kilian Jornet”, mentre è indicato come in arrivo il documentario “Andrés Iniesta – L’eroe inaspettato”. L’offerta in questo caso partirà dal 10 aprile e saranno a disposizione come detto 500mila codici.

Storytel

Grazie all’accordo sottoscritto con Storytel, Coop sarà in grado di offrire a chi si iscriverà tramite il sito Acasaconcoop.it, a partire dall’11 aprile, 150.000 codici validi per 2 mesi. A disposizione un’ampia selezione di audiolibri e podcast.

Come attivare il servizio

Dopo aver ricevuto sul sito www.acasaconcoop.it il codice valido per i 2 mesi gratuiti occorrerà visitare il sito partner www.storytel.com/it/it/COOP e inserire il codice, insieme ai dati richiesti (email, password e carta di pagamento, utilizzata per validare l’account, mentre non verrà effettuato alcun addebito per i primi 60 giorni di utilizzo). Trascorsi i due mesi scatterà un rinnovo automatico: l’abbonamento potrà essere disdetto in qualsiasi momento. Per usufruire dell’offerta sarà necessario scaricare l’app Storytel.

Libri, riviste e lezione online di smart Yoga

Librerie.Coop mette a disposizione 10mila codici, ciascuno valido per un ebook gratuito. L’offerta è scattata il 9 aprile e potrà essere sfruttata, previo ottenimento dei codici sul sito www.acasaconcoop.it, registrandosi su www.librerie.coop.it.

Per quanto riguarda quotidiani e riviste, Coop Italia mette a disposizione 1000 abbonamenti gratuiti (codici disponibili su www.acasaconcoop.it) per ciascuno dei giornali/magazine inseriti nell’offerta (Corriere della Sera, Repubblica e Gruppo QN (La Nazione, Il Giorno, Il Resto del Carlino) o riviste come Donna Moderna ed Elle.

Lezioni online di Yoga (in partnership con LifeGate) per adulti e bambini, 16 lezioni che si svolgeranno nell’arco di quattro settimane. Non saranno in questo caso necessari codici per usufruire dell’offerta. Le lezioni sono disponibili sul sito https://smartyogaclass.lifegate.it/.

