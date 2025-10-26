Se hai questi cioccolatini in casa, non consumarli. Si tratta di alcuni lotti che stanno per essere ritirato da diverse catene di supermercati e negozi.

Si tratta di lotti di alcuni prodotti che potrebbe essere un errore nel loro confezionamento. Ecco quali sono i motivi del richiamo e del ritiro dei lotti presi in considerazione e cosa fare se li si ha in casa o li si è consumati per sbaglio.

Una situazione che sta mettendo in agitazione molte famiglie, ma non si deve creare panico o allarmismi. Basta seguire i consigli e le direttive del Ministero per capire cosa fare.

Attenzione a questi richiami alimentari

Quante volte abbiamo sentito parlare di lotti di pasta o di altri prodotti che vengono ritirati dal commercio o dagli scaffali dei supermercati, per ordine del Ministero della Salute, per una serie di motivazioni, che vengono spesso anche precisate nell’ordinanza stessa, in modo da fare chiarezza anche con i cittadini.

Un richiamo alimentare è stato segnalato del Ministero della Salute e, questa volta, riguarda un prodotto della dispensa: i cioccolatini, e sono anche di una nota marca. Ma non c’è bisogno di allarmarsi: basta capire cosa fare e procedere relativamente. Il richiamo emesso dal Ministero si rifà ai cioccolatini cuneesi fondenti al rum a marchio “Il Viaggiator Goloso”.

Si tratta di cioccolatini e popcorn

Potrebbe esserci stato per loro un errore nel confezionamento: come descritto nella nota del Ministero, all’interno della scatola potrebbe essere presente il prodotto “praline 4 nocciole” invece dei cuneesi al rum. Il prodotto di cui si parla è quello venduto in confezioni da 200 grammi con il numero di lotto C35139 e con scadenza al 20/09/2026.

L’azienda che li ha prodotti è la “Dulcioliva Srl” e li ha prodotti per Unes Maxi Spa. Ma non è il solo richiamo alimentare di cui si parla. Ci sono anche diversi lotti e formati di mais per popcorn a marchio Veggy Duck, Easy Vibes, The Italian Food Shop, Coal e Cibon. Nello specifico:

Per Veggy Duck , si tratta delle confezioni da 1 kg, appartenenti ai lotti 162/25 con il TMC 12/2026, e 190/25 con il TMC 01/2027;

, si tratta delle confezioni da 1 kg, appartenenti ai lotti 162/25 con il TMC 12/2026, e 190/25 con il TMC 01/2027; Per The Italian Food Shop, sono le confezioni da 500 grammi, con il numero di lotto 171/25 e il TMC 12/2026;

Per Easy Vibes, invece, si tratta delle confezioni da 900 grammi, appartenente ai lotti 155/25 con il TMC 12/2026, 162/25 con il TMC 12/2026, 171/26 con il TMC 12/2026, 183/25 con il TMC 01/2027 e 190/25 con il TMC 01/2027;

Per Coal , invece, sono le confezioni da 500 grammi, con il numero di lotto 170/25 e il TMC 12/2026;

, invece, sono le confezioni da 500 grammi, con il numero di lotto 170/25 e il TMC 12/2026; In ultimo, per Cibon, si tratta delle confezioni da 5 kg, appartenenti ai lotti 149/25 con il TMC 11/2026.

Se li hai in casa, non consumarli, ma riportali al punto vendita dove li hai acquistati. La situazione non è allarmante, ma basta solamente fare attenzione a ciò che il Ministero ci segnala in modo opportuno e agire, poi, di conseguenza seguendo con attenzione tutte le indicazioni che ci vengono fornite quando si tratta di richiamo alimentari.