Il Governo, finalmente, ha deciso. Arriva la svolta per migliaia e migliaia di famiglie italiane. Il bonus una tantum è stato approvato.

In un momento delicato come quello contemporaneo, lo Stato ha messo in atto tante manovre per sostenere, concretamente, i cittadini in difficoltà. Infatti, il Governo ha stanziato numerosi fondi dai quali attingere per accreditare ai beneficiari un bonus. Trattasi di una notizia che ha fatto gioire migliaia e migliaia di famiglie, dato che la crisi non arretra. Sono ormai anni che i costi di beni di prima necessità sono aumentati a causa dell’inflazione, che non accenna a diminuire.

Gli importi degli stipendi sono rimasti invariati, e dunque, il potere d’acquisto dei consumatori è sceso drasticamente. L’economia interna ha dunque subito un blocco e, per correre ai ripari, lo Stato ha introdotto una nuova misura finanziaria. Questo strumento è volto al sostegno di cittadini in possesso di specifici requisiti. Ecco cosa dispone la legge.

Accredito dal Governo: bonus una tantum per migliaia di famiglie, quando arriva

I destinatari della misura hanno diritto ad un bonus una tantum fino a 500 euro. Si vocifera che la platea di beneficiari sia molto ampia. Sembrerebbe, infatti, che siano circa 110.000 famiglie siciliane ad aver subito l’interruzione dell’assegno di inclusione, dopo i primi 18 mesi di erogazione.

La misura è stata inserita come emendamento al cosiddetto Decreto Ilva, attualmente in discussione in parlamento, e gode di un ampio sostegno della maggioranza, da cui è partita l’iniziativa. L’assegno di inclusione, introdotto per il sostegno delle famiglie in condizioni di precarietà economica, viene erogato per 18 mesi, rinnovabile per un ulteriore anno.

Tuttavia, tra una fase e l’altra, la legge prevede che è obbligatorio un periodo di interruzione di almeno 30 giorni. Per sostenere le famiglie che versano in questa fase particolare di cambiamento, il Governo ha sancito l’introduzione di uno strumento straordinario destinato a chi vive il periodo di sospensione, prima di poter rinnovare la domanda.

Secondo le stime, la Sicilia è tra le regioni più interessate. Infatti, sarebbero circa 110.000 i cittadini a cui sono state sospese le erogazioni, la seconda regione sembrerebbe essere la Campania. L’approvazione definitiva della misura arriverà dopo l’iter parlamentare del Decreto Ilva, e secondo fonti ufficiose l’emendamento potrebbe essere approvato con buone probabilità.

Per molte famiglie italiane questo strumento economico rappresenterà, dunque, un mezzo importantissimo per il sostentamento quotidiano. Per questo, la news è stata accolta con entusiasmo, generando un immediato senso si alleggerimento in tutti coloro che stentano ad arrivare alla fine del mese.