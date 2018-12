In vista delle vacanze di Natale, per depurarsi in vista delle grandi mangiate delle Feste, oppure delle belle stagioni, dove ci si veste con vestitini più leggeri e si indossa il costume per andare al mare, chi ha qualche chilo di troppo tende a seguire le più svariate diete nel tentativo di perdere peso in poco tempo. Ma è possibile perdere una taglia in due settimane?

A quanto pare sì, con un programma alimentare ipocalorico si potrà ritrovare velocemente la propria forma fisica. Per dimagrire senza però rinunciare troppo al piacere del cibo è consigliato di ridurre pasta e carboidrati e puntare su carni bianche, e soprattutto frutta e verdura in abbondanza. Bere come sempre tanta acqua, almeno un litro e mezzo o meglio due litri al giorno, e non dimenticarsi di praticare quotidianamente un po’ di attività fisica (basta una camminata a passo sostenuto o una corsetta, o ancora nuoto tra i tanti sport praticabili), in modo tale da aiutare il corpo a un dimagrimento salutare.

Come Dimagrire in Due Settimane

Attenzione a limitare l’uso del sale in cucina e a condire con massimo due cucchiai al giorno di olio extravergine di oliva. Vietate invece le salse. Se vi viene fame durante il pomeriggio, fate uno spuntino con frutta o verdura, come ad esempio carote, finocchi, arance, pompelmi ecc.

La dieta contiene anche carne, pesce, pasta e riso per mantenere il senso di sazietà e non rinunciare ai piaceri della tavola. Oltre a perdere una taglia, questo programma alimentare ipocalorico è consigliato a chi soffre di gonfiore e pesantezza agli arti inferiori e a chi soffre di stitichezza. Attenzione a seguire una dieta di mantenimento appena si concludono le due settimane di dieta vera e propria, onde evitare di recuperare subito i chili persi.

Menu Settimanale per Perdere Peso

Di seguito un esempio settimanale della dieta che promette di far perdere una taglia a chi la segue.

La colazione per tutti i giorni: spremuta d’arancia o di pompelmo rosa, 4 fette biscottate integrali e 10 gr di marmellata.

Lunedì Pranzo: 80 gr di pasta condita con pomodoro fresco, 150 gr di insalata, 2 fette d’ananas naturale.

Cena: 150 gr di filetto alla griglia, 200 gr di pomodori in insalata, una mela.

Martedì Pranzo: 80 gr di riso con zucchine, 200 gr di carote, 1 pera.

Cena: 150 gr di pesce spada ai ferri, insalata di finocchi, 125 gr di fragole.

Mercoledì Pranzo: 70 gr di pasta condite con 40 gr di mozzarella e 4 olive nere, 150 gr di melenzane alla griglia, 2 mandarini.

Cena: Carpaccio di manzo 150 gr, insalata di rucola e radicchio 150 gr, 2 kiwi

Giovedì Pranzo: 80 gr di riso al pomodoro, 250 gr di radicchio ai ferri, una mela

Cena: 120 gr di Bresaola con rucola poche scaglie di parmigiano, 150 gr di insalata, 60 gr di panino

Venerdì Pranzo: 70 gr di pranzo allo zafferano e poco grana, 200 gr di spinaci lessi, 1 pera

Cena: 150 gr di merluzzo o nasello al cartoccio, 150 gr di insalata mista, 1 banana

Sabato Pranzo: 70 gr di pasta condita con salsa di pomodoro al tonno (40 gr), 200 gr di carote, 2 fette di ananas

Cena: 100 gr di mozzarella, 200 gr di insalata mista, 1 panino di 60 gr.

Domenica Pranzo: 70 gr di pasta e 50 gr di ricotta, 150 di peperoni al forno, 2 kiwi

Cena: merluzzo in padella al pomodoro, origano e capperi, funghi arrosto, 60 gr di panino.

Se vuoi aggiornamenti su Diete inserisci la tua email nel box qui sotto: Sì No Ho letto e acconsento l'informativa sulla privacy

Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing