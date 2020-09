Yolo, la filosofia di vita: cosa significa e come funziona

Yolo, una parola che si sente sempre di più e che è entrata anche nell’edizione dell’Oxford English Dictionary: cosa significa?

Yolo non è solo un acronimo ma una vera e propria filosofia di vita. Ci insegna a vivere al meglio ogni giorno perché abbiamo una sola vita (You Only Live Once). Non è altro che la versione “aggiornata” della storica locuzione latina “Carpe Diem” tratta dalle Odi del poeta latino Orazio, il cui significato è traducibile in “cogli il giorno” oppure “cogli l’attimo”. Il Carpe Diem viene di norma citata in questa forma abbreviata, anche se sarebbe opportuno completarla con il seguito del verso oraziano: “quam minimum credula postero” (“confidando il meno possibile nel domani”).

È un invito a godere ogni giorno dei beni offerti dalla vita, a cercare di stare bene, dato che il futuro non è prevedibile, da intendersi non come invito alla ricerca del piacere, ma ad apprezzare ciò che si ha. La parola YOLO mantiene in parte il significato della locuzione latina, ma si diversifica per il fatto che non è solo un invito a godersi il presente. Invita inoltre a cogliere le opportunità e divertirsi, lasciando alle spalle il passato ed evitando di proiettarsi eccessivamente verso il futuro.

Yolo: come funziona?

Yolo sembra essere un prodotto delle nuove generazioni, anche se il primissimo uso è attribuito a Goethe. Nel 2004 è diventato anche il nome di un brand di abbigliamento e ora viene utilizzato anche da numerosi cantanti come Drake. Nel 2017, questo neologismo è entrato a far parte dell’Oxford Dictionary.

La locuzioni è a tutti gli effetti una filosofia di vita che si basa su alcuni principi molto semplici: