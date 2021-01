WWF Italia, Alessandra Prampolini nuova direttrice generale

Alessandra Prampolini nominata direttrice generale del WWF Italia, prima donna nella storia dell'associazione a ricoprire tale carica.

Novità in casa WWF Italia, Alessandra Prampolini è la nuova direttrice generale dell’associazione. È la prima donna a ricoprire tale carica, realizzando così una direzione completamente al femminile.

Prampolini è laureata in Economia dello Sviluppo e ha ricoperto in passato il ruolo di vicedirettore generale del WWF Italia. Dopo una prima esperienza nell’associazione nel settore cooperazione e ambiente, la neo direttrice generale ha lasciato il WWF Italia salvo tornarvi nel 2018.

Dal suo ritorno la neo direttrice generale del WWF Italia si è concentrata alla supervisione delle linee di lavoro con area d’interesse “implementazione dell’Agenda 2030”. Per conto del WWF International si è occupata di coordinare la partecipazione delle aziende a livello globale al “New Deal for Nature and People“. Queste le prime dichiarazioni rilasciate da Alessandra Prampolini dopo la nomina:

Siamo ad un bivio fondamentale in cui istituzioni, aziende e singoli cittadini sono chiamati a fare scelte determinanti: da queste scelte dipenderà il nostro benessere, la nostra salute, la nostra sicurezza. Le nostre scelte energetiche, la sostenibilità delle nostre produzioni, la responsabilità delle aziende e dei consumatori sono gli elementi su cui si costruisce il domani da cui dipende se il nostro Pianeta sarà una casa solida, sicura e confortevole o un edificio pericolante e insicuro. Non c’è più tempo per rinvii, dilazioni, incertezze: questo è il tempo della determinazione per fermare la curva del declino della biodiversità che ci racconta di una Terra sempre più povera di vita. Il WWF vuole essere protagonista nella costruzione di un mondo nuovo in cui responsabilità e sostenibilità sono regole e non eccezioni della politica, dell’economia e della nostra quotidianità.

Nomina Prampolini, il commento di Donatella Bianchi

A commento della nomina a direttrice generale del WWF Italia di Alessandra Prampolini è intervenuta anche la presidente Donatella Bianchi, che ha dichiarato: