Vitamina B3: a cosa serve e dove trovarla

La vitamina B3 o niacina o vitamina PP è una vitamina del gruppo B, quindi idrosolubile, che si scioglie nell'acqua e che non si accumula nell'organismo, ma può essere solo assunta con l'alimentazione. Svolge funzioni fondamentali per la circolazione del sangue, la protezione della pelle, le funzioni dell'apparato cerebrale. Possiamo trovarla in molti alimenti come carni bianche, carni rosse, fegato di manzo, frattaglie, spinaci, lievito, pane e prodotti da forno con cereali integrali

La vitamina B 3 o niacina o vitamina PP appartiene al gruppo delle vitamine B, che sono idrosolubili. Non si possono accumulare nell’organismo, ma vanno introdotte con regolarità con l’alimentazione, per il corretto funzionamento di tutto l’organismo. Scopriamo insieme a cosa serve, in quali funzioni del corpo e della mente interviene, come introdurla nella nostra dieta quotidiana e quando ricorrere a un’integrazione, per evitare le conseguenze di una carenza di niacina.

Cos’è la vitamina B3

La vitamina B3, che possiamo trovare anche con i nomi di niacina o vitamina PP, è una vitamina che appartiene a quelle del gruppo B. Sono le cosiddette vitamine idrosolubili, che vengono introdotte nell’organismo tramite l’alimentazione e svolgono un ruolo importante per diversi distretti del corpo umano. Inoltre, le vitamine del gruppo B, essendo idrosolubili, si sciolgono in acqua e non sono accumulate nell’organismo. Si possono introdurre quotidianamente con l’alimentazione.

La vitamina B3, infine, comprende due diversi composti, la niacina o acido nicotinico e la nicotinamide.

A cosa serve la vitamina B 3

La vitamina PP svolge compiti indispensabili nell’organismo umano:

è fondamentale per la respirazione cellulare

favorisce la circolazione del sangue

protegge la pelle

è utile nel processo di digestione degli alimenti

svolge un ruolo fondamentale nel funzionamento del sistema nervoso

previene la pellagra (si chiama vitamina PP da “pellagra preventive factor”)

Il fabbisogno giornaliero di vitamina B3 varia a seconda del genere e dell’età:

nei lattanti da 6 a 12 mesi è di 5 mg/g al giorno

nei bambini da 1 a 3 anni è di 7 mg/g al giorno

nei bambini da 4 a 6 anni è di 8 mg/g al giorno

nei bambini da 7 a 10 anni è di 12 mg/g al giorno

negli adolescenti da 11 a 14 anni è di 17 mg/g al giorno

negli adolescenti da 15 a 17 anni è di 18 mg/g al giorno

negli uomini adulti è di 18 mg/g al giorno

nelle donne adulte è di 14 mg/g al giorno

in gravidanza e in allattamento aumenta a 22 mg/g

Una carenza di niacina può provocare diversi sintomi:

mal di testa

nausea

irritabilità

perdita generale del tono muscolare

cattiva digestione

Al contrario, un eccesso di vitamina PP causa sintomi come prurito, nausea, mal di testa, diarrea, vampate di calore, dolore nella parte superiore dell’addome

Dove si trova la vitamina B3

Sono diverse le fonti alimentari ricche di vitamina B3:

legumi

carni rosse

frattaglie

fegato di manzo

carni bianche

pesci come salmone, pesce spada, tonno

arachidi

lievito essiccato

pane e prodotti da forno con cereali integrali o arricchiti con questa vitamina del gruppo B

Inoltre, gli alimenti ricchi di triptofano, come i latticini, possono compensare un’assunzione non adeguata di niacina, perché sono in grado di convertire l’aminoacido triptofano in niacina.

Una corretta e sana alimentazione, varia ed equilibrata, è sufficiente per garantire il giusto apporto di niacina nell’organismo. In caso di persone sane, senza particolari problemi di salute, non sono necessarie integrazioni. Queste ultime sono, invece, necessarie in caso di persone anziane, in soggetti che hanno mansioni lavorative faticose, chi pratica sport ad alti livelli, chi ha una dipendenza da alcol o sostanze stupefacenti, chi ha subito ustioni estese su gran parte del corpo.

