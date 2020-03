Vaccino Coronavirus, Israele annuncia: pronto in tre settimane

Il vaccino contro il nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2, già 2019- nCoV) potrebbe essere distribuito entro tre mesi, anche se mancano al momento indicazioni certe da parte dei ricercatori. Come ha riferito David Zigdon, CEO di MIGAL: “Data l’urgente necessità globale di un vaccino contro il coronavirus umano, stiamo facendo tutto il possibile per accelerare lo sviluppo”, sottolineando come il vaccino contro il Coronavirus potrebbe “ottenere l’approvazione della sicurezza in 90 giorni”.

