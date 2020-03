Lavarsi i denti tre volte al giorno aiuta a prevenire il diabete

Chi lavava i denti almeno tre volte al giorno presentava un rischio diabete inferiore dell’8%. Un dato che arriva fino al 14% (solo il 10% in caso di due lavaggi giornalieri) in caso si prendano in esame soltanto la fascia di età da 51 anni in giù. Coloro che avevano almeno 52 anni non traevano alcun beneficio dal lavare i denti 1-2 volte al giorno, ma riducevano il rischio diabete del 7% lavandoli 3 volte. Hanno sostenuto gli autori dello studio, pubblicato sulla rivista Diabetologia:

I dati sui partecipanti sono stati presi dal National Health Insurance System-Health Screening Cohort (NHIS-HEALS) in Corea del Sud, incluso il numero di volte al giorno (riferito dagli stessi soggetti) in cui si lavavano i denti . Dei soggetti il 17,5% presentava infiammazioni gengivali, ritenute un indicatore di scarsa igiene orale. Nell’arco di 10 anni queste persone sono risultate come più a rischio diabete (+9%) rispetto agli individui con un cavo orale sano.

