ANCONA – In data 3 marzo 2025, le farmacie delle Marche si sono mobilitate in occasione della settimana internazionale di sensibilizzazione sull’herpes zoster, noto anche come fuoco di S.Antonio. Questo evento ha lo scopo di informare la popolazione riguardo alla possibilità di vaccinarsi per prevenire questa malattia infettiva, che può risultare estremamente dolorosa, specialmente per le persone anziane e quelle con condizioni di salute fragili.

La campagna vaccinale nelle farmacie

La campagna, che coinvolge ben 126 farmacie marchigiane, è stata avviata con l’intento di fornire risposte concrete ai cittadini. Marco Meconi, presidente di Federfarma Marche, ha sottolineato l’importanza di una visita in farmacia come opportunità per informarsi e prenotare la vaccinazione. “È fondamentale che gli anziani e le persone vulnerabili si rivolgano alle farmacie per proteggersi dall’herpes zoster – ha dichiarato Meconi –. La vaccinazione offre reali possibilità di prevenzione contro questa malattia”.

Impegno delle farmacie marchigiane

Le farmacie marchigiane si sono distinte nel panorama nazionale per la loro prontezza nell’attivare questa campagna vaccinale. Infatti, sono state tra le prime in Italia a rispondere a questa esigenza sanitaria, dimostrando un’attenzione costante verso i problemi di salute pubblica e la disponibilità a fornire servizi tempestivi alla comunità. Meconi ha aggiunto che la Regione Marche ha mostrato grande sensibilità verso questa iniziativa, che si è concretizzata rapidamente a beneficio della popolazione over 65 e delle persone affette da patologie croniche.

Messaggio di prevenzione

Il messaggio che le farmacie vogliono trasmettere è chiaro: la prevenzione è un’arma efficace contro il fuoco di S.Antonio, e il vaccino rappresenta un passo fondamentale per tutelare la salute di tutti, in particolare delle fasce più vulnerabili della popolazione. Con questa iniziativa, le farmacie non solo si pongono come punto di riferimento per la salute, ma anche come attori chiave nella promozione della prevenzione e del benessere collettivo.