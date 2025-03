Una nuova iniziativa ha preso forma nel cortile dell’ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino. Oggi, è stata inaugurata una panchina gialla, simbolo di sensibilizzazione per l’endometriosi, una malattia cronica che affligge una donna su dieci in Italia, coinvolgendo circa tre milioni di persone. Questo progetto, denominato Endopank, è stato realizzato dall’associazione “La voce di una è la voce di tutte” in collaborazione con la Fondazione Medicina a Misura di Donna Onlus. La scelta di inaugurare l’installazione in questo mese, dedicato alla consapevolezza sulla patologia, sottolinea l’importanza dell’informazione e del supporto per chi vive con questa condizione.

Un centro di riferimento per l’endometriosi

Presso l’ospedale Sant’Anna, che fa parte della stessa rete ospedaliera, si trova il centro di riferimento regionale per l’endometriosi. Qui, un team multidisciplinare di specialisti è dedicato alla diagnosi e al trattamento di questa malattia, lavorando congiuntamente per offrire le migliori cure possibili. Questo approccio integrato è fondamentale, considerando che l’endometriosi può manifestarsi in modi diversi e richiedere una varietà di interventi terapeutici. La presenza di esperti in diverse discipline consente di affrontare la malattia da molteplici angolazioni, garantendo un supporto completo alle pazienti.

La necessità di maggiore consapevolezza

Recenti studi condotti in Italia hanno rivelato dati allarmanti riguardo alla consapevolezza e alla gestione dell’endometriosi. Circa il 60% delle donne che sospettano di avere questa condizione non ha mai effettuato una visita di controllo. Questa mancanza di accesso alle informazioni e alle cure può portare a un aggravamento della malattia e a un deterioramento della qualità della vita. Inoltre, quasi la metà delle donne crede erroneamente che l’assunzione di farmaci antidolorifici sia una soluzione sufficiente per affrontare il dolore, trascurando la necessità di una diagnosi accurata e di un trattamento adeguato.

La panchina gialla rappresenta quindi non solo un simbolo di speranza, ma anche un invito a tutte le donne a informarsi e a cercare aiuto. Iniziative come questa sono cruciali per rompere il silenzio che spesso circonda l’endometriosi e per promuovere una maggiore comprensione della malattia. La sensibilizzazione è un passo fondamentale verso una migliore assistenza e supporto per chi vive con questa condizione.