Lo fai sperando di risparmiare in bolletta, ma l’effetto è opposto: l’abitudine da abbandonare subito In Piemonte, la situazione è un po' diversa.

Agosto 31, 2025
Pensioni: assegni più alti, arretrati inattesi e un incremento del TFR e del TFS. Arriva il condono contributivo Nel 2025, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha introdotto un'importante misura di sostegno economico rivolta

Agosto 31, 2025
Ti spettano 9000 euro se hai la patente: il nuovo reddito passivo fa felice mezza Italia Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle politiche di sostegno alla mobilità sostenibile e rappresenta un passo significativo verso la transizione ecologica.

Agosto 31, 2025
