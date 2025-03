Più della metà delle persone affette da diabete si trova a dover affrontare la sfida di un controllo glicemico più accurato e di una gestione più precisa del dosaggio dell’insulina. Nel 2025, un innovativo sistema intelligente, denominato Smart Mdi, promette di rivoluzionare la terapia insulinica multi-iniettiva. Questo dispositivo combina il monitoraggio continuo della glicemia tramite sensori (CGM) con la penna intelligente InPen™, capace di somministrare insulina ad azione rapida. Grazie a un’applicazione per smartphone, il sistema invia notifiche in tempo reale per ricordare le dosi dimenticate, avvisare su valori glicemici elevati e calcolare le correzioni necessarie.

Innovazione e gestione della terapia insulinica

“La terapia insulinica che prevede più somministrazioni quotidiane richiede un’attenzione costante”, afferma Dario Pitocco, Professore Associato di Endocrinologia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Direttore della UOSD (Unità Operativa Semplice Dipartimentale) di Diabetologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Con l’introduzione di un sistema smart, i pazienti possono sentirsi meno sotto pressione nella gestione della loro terapia. Questo dispositivo è in grado di integrare e connettere i dati ottenuti dal monitoraggio continuo della glicemia con quelli della penna per l’insulina, tutto attraverso un’applicazione mobile che raccoglie informazioni utili per ottimizzare il dosaggio dell’insulina.

L’obiettivo principale di questa innovazione è quello di ridurre il rischio di episodi di ipo o iperglicemia. “Sebbene l’integrazione del CGM con i microinfusori di insulina, come il MiniMed™ 780g, rappresenti il trattamento ideale, le penne intelligenti come InPen™ offrono un’alternativa valida per migliorare i risultati clinici e alleggerire il carico quotidiano per le persone con diabete di tipo 1″, aggiunge Luigi Morgese, Senior Business Director di Medtronic Diabete per Italia, Grecia e Israele.

Un passo avanti per il diabete di tipo 1

L’adozione di tecnologie avanzate nella gestione del diabete sta cambiando radicalmente la vita di molti pazienti. Con il sistema Smart Mdi, i diabetici possono contare su un supporto costante e personalizzato, che li aiuta a mantenere i livelli di glucosio nel sangue sotto controllo. Questo approccio non solo migliora la qualità della vita, ma rappresenta anche un passo significativo verso una maggiore autonomia per chi convive con questa condizione.

In un contesto in cui la tecnologia gioca un ruolo sempre più centrale nella salute, l’integrazione di dispositivi intelligenti come il Smart Mdi offre una risposta concreta alle esigenze di un numero crescente di persone. Con la possibilità di ricevere raccomandazioni in tempo reale e di gestire il dosaggio dell’insulina in modo più efficace, i pazienti possono affrontare le sfide quotidiane del diabete con maggiore serenità e sicurezza.