È un idratante di fascia alta che rimuove le rughe e contiene l’urea al 2%, che è la sostanza contenuta nelle migliori creme anti-invecchiamento. Non sono un vanesio, mi interessa solo stare bene e sembrare sano e l’urina mi dà proprio questo. In questo modo potremmo prevenire preoccupazioni come il morbo di Alzheimer, la demenza, le malattie cardiache e gli ictus.

Harry Matadeen , un inglese di 32 anni, beve un bicchiere di urina al giorno (la sua) per stare meglio: ha iniziato quattro anni fa quando si sentiva In quel periodo si sentiva “depresso e fisicamente malandato”. Oggi dice di essere più sano, più felice e più intelligente e afferma che viene scambiato per uomo di 20 anni. Ha scritto due libri sulla terapia dell’urina invecchiata: “ È la medicina più potente di cui disponiamo ”. Il ragazzo fa il personal trainer in palestra e non dimentica mai i suoi 200 ml di urina “invecchiata” (la lascia riposare almeno una settimana) che ama non solo per gli effetti ma anche nel sapore.

