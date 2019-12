Tronchetto di Natale salato vegetariano: la ricetta

Fonte immagine: patnowa via iStock

Il tronchetto di Natale salato è una variante di una di un dolce tradizionale francese: ecco una ricetta salata in versione vegetariana.

Il tronchetto di Natale salato è una variante, ancora poco comune, di una delle torte tradizionali originarie della Francia. La torta, ossia il Bûche de Noël, prende questo nome perché la forma e la decorazione ricordano proprio un tronco d’albero. L’estetica e la discreta facilità di preparazione hanno contribuito nel tempo a diffondere la cultura di questo dolce natalizio anche al di fuori del Paese di origine, soprattutto nei Paesi del Centro e del Nord Europa, ma anche in Spagna e Portogallo. In Italia, patria di dolci natalizi famosi come il pandoro e il panettone, il tronchetto di Natale è noto soprattutto nelle regioni settentrionali.

L’origine del tronchetto di Natale è, secondo le leggende popolari francesi, legata alla tradizione della Vigilia: il capofamiglia metteva a bruciare nel camino un tronco di legno. Lo stesso tronco doveva restare nel camino fino al giorno dell’Epifania e i suoi resti raccolti e conservati, perché di buon auspicio per i futuri raccolti e la fertilità della famiglia. Dal 1945 i pasticceri francesi dedicano a questa leggenda popolare il tronchetto di Natale, che simbolicamente mette in tavola un augurio di fortuna e prosperità per l’anno successivo.

Nella versione salata il tronchetto di Natale è poco comune, tuttavia – come il panettone gastronomico – è una preparazione interessante e molto scenografica, per aprire una delle tante cene in famiglia o con gli amici durante le feste.

Ecco come prepararlo nella versione vegetariana, una soluzione utile sia a chi ha scelto di seguire questo regime alimentare, sia a chi preferisce un antipasto più leggero.

Tronchetto di Natale vegetariano, la ricetta

La ricetta base per la preparazione del Bûche de Noël nella versione salata è un pan di Spagna. Si tratta comunque di una base leggermente zuccherata: solo 35 g di zucchero ben bilanciati dall’impiego di sale e pepe già nell’impasto base.

Ingredienti per la base di pan di Spagna salato:

6 uova a temperatura ambiente;

35 g di zucchero;

160 g di farina 00;

un cucchiaino di sale fino;

mix di pepe nero, rosa e verde macina fresco;

Rompete le uova nella ciotola della planetaria, quindi unite lo zucchero e il sale. Montate il composto nella planetaria per circa 10-15 minuti fino a che risulterà gonfio e molto spumoso. A questo punto, setacciate la farina e unitela al composto di uova un poco alla volta, continuando a mescolare delicatamente dall’alto verso il basso per non smontare il composto. Unite il pepe. Imburrate e infarinate la lastra di una teglia da forno rettangolare, delle dimensioni di 45×35 cm circa. Cuocete nel forno già caldo a 165-170° per circa 30 minuti. Spegnete e lasciate il pan di Spagna salato ancora in forno per altri 5 minuti, quindi sfornate e capovolgetelo sopra un tagliere, coperto con un canovaccio da cucina pulito e umido. Arrotolate la base aiutandovi con il canovaccio e lasciate raffreddare. Nel frattempo, preparate il ripieno.

Ingredienti per la farcitura:

200 g di formaggio spalmabile tipo robiola;

100 g di funghi trifolati misti con porcini;

100 g di formaggio grana grattugiato fresco;

Srotolate il pan di Spagna salato, quindi distribuite sulla superficie il formaggio spalmabile, i funghi trifolati e il formaggio grana grattugiato fresco. Arrotolate il tronchetto e tagliate le estremità per pareggiare, quindi tagliate in obliquo una porzione da posizionare a lato per formare i “nodi” del legno. Componete il tronchetto su un piatto da portata, quindi decorate.

Ingredienti per la decorazione:

100 g di formaggio spalmabile tipo robiola;

100 g di paté di funghi;

100 g di noci sminuzzate.

Spalmate su tutto il tronchetto il formaggio spalmabile, mescolato con il paté di funghi, mentre con i rebbi di una forchetta disegnate le striature sul tronco. Cospargete il tronchetto di Natale salato con le noci sminuzzate.