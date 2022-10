Treno del foliage: tappe consigliate e prezzi

Hai voglia di immergerti in uno scenario autunnale che profuma di magia? il Treno del foliage ti attende. Dal 15 ottobre fino al 6 novembre, anche quest’anno potrai salire a bordo dei treni turistici che, con meravigliosa calma percorreranno la storica Ferrovia Vigezzina-Centovalli, che unisce Domodossola a Locarno, in Svizzera.

Nei 52 chilometri che ti attendono, potrai ammirare i paesaggi autunnali fuori dal finestrino, potrai rilassarti godendoti lo spettacolo di una natura in continuo cambiamento, mai uguale a se stessa, sempre pittoresca.

Il viaggio del foliage è un percorso alla riscoperta del tempo, un viaggio lento e suggestivo, caratterizzato da quella calma che la vita caotica di oggi ci porta quasi a dimenticare. Eppure lei, la calma, ci ricorda di rallentare la corsa, per godere dei colori ambrati di un autunno a cavallo fra l’Italia e la Svizzera.

E quale mezzo di trasporto migliore, se non il treno che percorre la linea che va da Locarno a Domodossola, un tragitto che rientra – secondo Lonely Planet – fra le esperienze di viaggio in treno più belle d’Europa? Il treno del foliage ci attende da metà ottobre alla prima settimana di novembre 2022, in un percorso che non mancherà di sorprendere tappa dopo tappa.

E allora, scopriamo tutto quello che bisogna sapere sul Treno del Foliage, le località consigliate, gli orari e i prezzi.

Treno del Foliage: tappe consigliate

Il percorso completo previsto si snoda per 52 chilometri, parte da Domodossola, in Piemonte, e approda a Locarno, sul Lago Maggiore in Svizzera.

In mezzo, c’è un piccolo e immenso mondo di città tutte da scoprire e da vivere. La linea percorsa dal treno bianco e blu della Centovalli – Vigezzina attraverserà ponti, paesi, borghi celebri e gallerie.

Oltre alle città che fungono da capolinea, Domodossola e Locarno, potrai visitare un’altra tappa a tua scelta fra quelle previste nel percorso. A Locarno, nei giorni dei Treno del foliage, fino al 23 ottobre, si terrà anche la ventitreesima edizione dell’Autunno gastronomico del Lago Maggiore e Valli.

Qui potrai immergerti nell’atmosfera della città affacciata sul Lago Maggiore, sul quale si specchiano maestose e pacifiche le montagne.

Durante il piccolo viaggio di andata e ritorno, potresti visitare anche il Santuario di Re, dedicato alla Madonna del Latte, o il piccolo borgo Bandiera Arancione del TCI, Touring Club Italiano, di Santa Maria Maggiore, dove potrai visitare il Museo dello Spazzacamino, la Casa del Profumo o la Pinacoteca della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini.

In questa suggestiva località si terrà anche la diciassettesima edizione di “Fuori di Zucca“, 15 e 16 ottobre, con tanti mercatini e prodotti a km zero.

In Svizzera, invece, potresti visitare il quartiere Ponte Brolla, o la frazione di Verdasio, dove troverai una funivia che ti permetterà di ammirare i paesaggi dall’alto. Il costo del biglietto della funivia non è incluso nel percorso del Treno del Foliage.

Treno del Foliage: prezzi e orari 2022

Dove si prende il treno del Foliage? E quali sono gli orari e i prezzi della stagione 2022?

Il treno del Foliage parte da Domodossola, nel versante italiano, o da Locarno, in Svizzera.

Il biglietto è valido per uno o due giorni, comprende il viaggio di andata e di ritorno sull’intera linea, con la possibilità di effettuare una sosta intermedia in una delle località che attraverserai durante il tragitto.

Quanto costa il treno Centovalli?

Per quanto riguarda i prezzi, eccoli nel dettaglio:

Sabato, Domenica e giorni festivi e prefestivi: adulti 1a classe: 47 euro – 2a classe 37 euro.

Negli altri giorni: Adulti 1a classe 43 euro – 2a classe 33 euro.

Tutti i giorni: bambini e ragazzi (dai 6 ai 16 anni non compiuti) pagano metà prezzo; i bambini al di sotto dei 6 anni potranno viaggiare gratis, purché non occupino un posto a sedere.

Un consiglio: vista la grande affluenza di viaggiatori autunnali, sarà necessario prenotare il posto. Inoltre, ricorda che i weekend sono i giorni maggiormente affollati, per cui ti converrà prenotare negli altri giorni della settimana se desideri godere di un’esperienza che sia davvero rilassante e, fattore da non sottovalutare, più economica.

Orari

Gli orari del treno, nelle direzioni Italia-Svizzera, vanno da circa le 7-8 del mattino fino alle 19-20 di sera. In particolar modo, il primo treno da Locarno parte alle 06.49, mentre da Domodossola parte alle 08:25.

L’ultimo treno da Locarno partirà alle 18:47, mentre quello da Domodossola lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato partirà alle 19:00 o alle 20.25 venerdì e domenica.

Quanto dura il treno del foliage?

Il percorso ha una durata di circa 2 ore all’andata e due ore al ritorno. Un piccolo viaggio di autunno, per godersi la pace e la calma di una suggestiva giornata di mezza stagione.

Dove comprare i biglietti?

Puoi acquistare i biglietti per il Treno del Foliage 2022 visitando il sito ufficiale della Ferrovia delle Centovalli Vigezzina-Centovalli, dove sarà possibile verificare la disponibilità di posti e prenotare gratuitamente il tuo prossimo slow travel.

In alternativa, puoi acquistare il biglietto anche presso la biglietteria di Domodossola, nella stazione di Santa Maria Maggiore e presso la biglietteria FART situata in piazza Stazione a Locarno. O ancora, puoi acquistare i biglietti presso i distributori automatici che si trovano nelle stazioni.

Adesso sai davvero tutto quello che serve per salire a bordo del treno più autunnale che esista.

Per prenotare i biglietti e saperne di più sulle tappe e sugli orari di partenza e di arrivo, ti consigliamo di visitare il sito della Ferrovia delle Centovalli-Vigezzina www.vigezzinacentovalli.com.