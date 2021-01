Trattamenti bio per il corpo: le ricette da fare in casa

Fonte immagine: Istock

Sono tanti i trattamenti viso e corpo da fare in casa con ingredienti naturali per ripartire con il piede giusto.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

Il periodo che stiamo vivendo sta stressando la nostra pelle: siamo spesso rinchiusi ed è bene iniziare di correre ai ripari; come? Esistono moltissimi trattamenti bio per il corpo che fanno apparire la pelle come se avessimo appena lasciato il salone della nostra estetista del cuore.

Qui troverete un elenco di trattamenti semplici ma efficaci, interamente naturali, cruelty-free e vegan. Il consiglio è quello di utilizzare sempre ingredienti biologici, in modo da ottenere un prodotto finale che sia completamente naturale.

Trattamenti bio per il corpo: come farli