Olio essenziale di lavanda: un aiuto per combattere l’ansia

L’olio essenziale di lavanda può essere una salvezza per la tua salute mentale ( lo dimostra anche uno studio ), ecco quindi che diventa fondamentale averne una buona scorta in casa. Un modo semplice per verificarne gli effetti è versarne poche gocce nella vaschetta di un diffusore di oli essenziali che avete in casa o negli umidificatori dei termosifoni con un po’ d’acqua. La dose consigliata è una goccia per metro quadrato . Potete anche utilizzarlo nella produzione di candele home made o aggiungendolo ad un detersivo neutro. L’ olio essenziale verrà sprigionato nell’aria regalando un dolce profumo e rilassando l’atmosfera.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.