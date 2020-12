Skin Care viso: le vitamine che fanno bene alla pelle

Le vitamine sono nutrienti essenziali per l’organismo, necessari per la nostra pelle e per ringiovanire il nostro viso.

Le vitamine, si sa, sono un valido alleato della nostra skin care routine: nutrono la pelle, facendola apparire più idratata e luminosa. Ricorrervi in questo periodo è fondamentale: dopo i bagordi di Natale e gli sgarri delle feste in generale.

L’organismo ricava le vitamine dagli alimenti, assorbendole nel tratto digestivo e distribuendole ai vari tessuti, inclusa la pelle: ecco un elenco di quelle che non dovresti mai dimenticare nella tua routine di bellezza quotidiana.

Le vitamine da utilizzare nella tua skincare viso

Le vitamine più importanti per la pelle sono:

la vitamina A;

la vitamina D;

la vitamina E;

la niacinamide (una forma della vitamina B3 o PP), oltre naturalmente alla vitamina c di cui parleremo nel prossimo paragrafo.

Il sistema più naturale per prenderci cura della nostra pelle è assumere vitamine e sali minerali che possiamo trovare in frutta e verdura. Nel caso in cui dovessimo avere problemi con un’assunzione regolare, possiamo pensare di utilizzare anche gli integratori.

Mentre gli integratori sono indicati per sopperire a carenze generali, l’applicazione di vitamine sulla pelle è indicata per altri scopi, come:

combattere acne, dermatite seborroica, rosacea e dermatite

atopica (eczema);

eliminare le macchie;

rallentare l’invecchiamento della pelle;

migliorare le rughe;

promuovere la sintesi di collagene, elastinA e acido ialuronico;

rendere la pelle più luminosa.

In generale bisogna tenere presente che: la vitamina a svolge un’azione anti-ossidante e combatte i radicali liberi; la vitamina d incide nel trattamento di alcune condizioni patologiche cutanee, come la psoriasi. Risulta utile anche nel regolare i processi proliferativi e differenziativi dei cheratinociti, modulando finemente l’espressione genica di tali cellule. La vitamina e, invece, ha come principale azione riparare i tessuti danneggiati. Agisce come un cerotto che rimargina le lesioni causate, per esempio, da un’eccessiva esposizione ai raggi solari o dagli effetti degli agenti atmosferici.

Infine la niacinamide è uno degli ingredienti cosmetici più utilizzati nelle formule skincare per pelle a tendenza acneica, arrossata e con discromie cutanee perché serve proprio a combattere queste patologie.

La vitamina C: perché?

La vitamina c, tra tutte le precedentemente citate, è se vogliamo la più importante per la pelle. Viene universalmente riconosciuta come il più efficace antiossidante contro gli effetti degeneranti dei radicali liberi. La vitamina c è molto amata perché rivitalizza e migliora l’elasticità della pelle stimolando la formazione di collagene, la protegge dai raggi ultravioletti e contrasta gli effetti dell’inquinamento. La pelle appare naturalmente più sana e luminosa ed è un irrinunciabile must have da non dimenticare mai nel quotidiano.