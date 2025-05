Una torta pronta in cinque minuti e con soli prodotti Lidl a poco prezzo: la ricetta che ti svolta il momento del dessert.

Voglia di dolce ma non hai nulla in casa? Corri da Lidl per comprare questi ingredienti e preparare una torta pazzesca, fresca e con ingredienti di stagione. Puoi usarla come colazione o merenda o presentarla alla fine di un pranzo per un dessert semplice, genuino ma che non può non conquistare tutti i palati.

Gli ingredienti Lidl garantiscono un costo molto contenuto nella preparazione di questa torta dal sapore di una volta. Ecco come prepararla.

Torta alle fragole e latte con prodotti Lidl: la ricetta imperdibile

Tutti gli ingredienti che vi serviranno per questa favolosa torta di fragole e latte, li troverete in ogni punto vendita Lidl ad un prezzo estremamente accessibile. La preparazione è semplice e intuitiva, anche per chi non è un asso in cucina. Ecco come preparare questo dessert fresco e dolce.

Ingredienti

350 g di fragole

140 g di farina di grano tenero 00

di grano tenero 00 200 g di zucchero semolato

semolato 100 g di burro fuso

fuso 100 ml di latte

1 bustina di lievito vanigliato

vanigliato 2 uova

1 baccello di vaniglia

scorze di limone

sale

zucchero a velo

Preparazione

Iniziate preriscaldando il forno portandolo fino alla temperatura ideale di 180 gradi. Occupatevi poi della preparazione delle fragole, le vere protagoniste della torta. Lavate, asciugate, pulite e tagliate a metà le fragole e mettetele in una ciotola a parte. Sbattete, poi, le uova con lo zucchero fino ad ottenere un composto chiaro, spumoso e omogeneo. Nel frattempo fondete il burro facendo attenzione a non cuocerlo. Aggiungete alle uova sbattute il burro fuso, il pizzico di sale, la scorza di limone, la vaniglia e come ultima cosa la farina setacciata con una bustina di lievito. Iniziate ad impastare (a mano o con una planetaria) fino ad ottenere un composto liscio e omogeneo. A questo punto riprendente le fragole e unitele all’impasto che avrete ottenuto. Diluite il vostro impasto con il latte, per renderlo più morbido in cottura. Imburrate e infarinate una tortiera, versatevi l’impasto all’interno e fate cuocere a 180 gradi per circa 45 minuti. Controllate di tanto in tanto la cottura per fare attenzione che non si bruci. Toglietela dal forno e lasciatela raffreddare prima di servirla agli ospiti. Cospargere con zucchero a velo a piacere e servite!

Potete aggiungere una pallina di gelato alla vaniglia nell’impiattamento della vostra torta, per un tocco di golosità in più. I vostri ospiti apprezzeranno.