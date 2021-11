Torta all’acqua: 4 ricette per una colazione super leggera

Fonte immagine: Foto di khalil_damak da Pixabay

Sapevi che è possibile preparare una torta all’acqua che non ha proprio nulla da invidiare alle “torte tradizionali”? Hai un’improvvisa voglia di preparare una torta ma in casa non hai il latte? Non c’è nessun problema. Chi segue una dieta vegana o chi vorrebbe semplicemente perdere qualche chiletto senza però rinunciare a uno sgarro di tanto in tanto, saprà bene che gli ingredienti caseari non sono poi così indispensabili per preparare i dolci.

Oltre a poter essere sostituito con delle validissime alternative come il latte di soia, quello di riso o le bevande di avena, nella preparazione delle torte è possibile aggiungere semplicemente dell’acqua al posto del latte vaccino, ed il risultato sarà ugualmente buonissimo.

Certo, è importante conoscere le giuste proporzioni (fattore fondamentale quando si prepara qualsiasi tipo di ricetta), ma possiamo assicurarti che il risultato sarà davvero sorprendente, e di volta in volta anche tu ti abituerai a preparare i dolci con acqua anziché con il latte!

A questo punto sarai di certo curioso di scoprire quali sono le ricette delle torte all’acqua più buone e semplici da preparare. E noi abbiamo raccolto per te alcune delle più gustose. Dalla torta all’acqua al cacao a quella all’arancia, fino alla torta classica senza latte e senza zucchero, scegli quella che stuzzica di più le tue papille gustative e scopri quanto è semplice farla.

Torta all’acqua al cacao

Fonte: Foto di congerdesign da Pixabay

La torta all’acqua al cacao è un dolce semplice e leggero, ideale per una colazione gustosa e diversa dal solito. Questa torta sarà la scelta perfetta anche per i bambini, che potranno fare uno spuntino sano e nutriente, senza optare per le ipercaloriche e malsane merendine del supermercato.

Vediamo quindi gli ingredienti necessari per una buona torta vegana al cioccolato e gli step per farla.

Ingredienti

200 grammi di farina 00

130 grammi di zucchero

250 grammi di acqua

30 grammi di cacao amaro

40 ml olio di semi

1 bustina lievito per dolci.

Procedimento

Versa la farina precedentemente setacciata in una ciotola capiente, quindi aggiungi gli altri ingredienti secchi, quali il cacao e il lievito. Mescola per bene e metti da parte.

In una seconda ciotola versa l’acqua e lo zucchero e mescola per qualche secondo finché non si sarà sciolto del tutto.

Aggiungi l’olio di semi e mescola, poi unisci gli ingredienti in polvere e continua a mescolare (potresti usare una frusta elettrica per ottenere un risultato migliore, più veloce e senza grumi). Quando avrai ottenuto un impasto perfettamente amalgamato e cremoso, versalo in una teglia del diametro di circa 20 centimetri. La teglia dovrà essere oliata e infarinata o rivestita con della carta da forno.

Metti la teglia in forno preriscaldato a 180° e lascia cuocere per circa 40/45 minuti. Ricorda, vale sempre la prova dello stecchino: se dopo averlo affondato nella torta esce pulito, allora il dolce sarà pronto.

Quindi, sforna la torta e lasciala raffreddare per una quindicina di minuti, estraila dalla teglia e gustala!

Dolce all’acqua con caffè

Fonte: Foto di Pirkko Seitsenpiste da Pixabay

Per svegliarti con la carica giusta, una colazione perfetta potrebbe essere quella a base di torta al caffè e una calda tazza di cappuccino. La ricetta della torta all’acqua al caffè è facilissima da eseguire. Per farla, non serviranno né uova né burro, per cui sarà una colazione sana per chi soffre di intolleranze a questi alimenti e per chi segue una dieta vegana.

Vediamo dunque quali sono gli ingredienti. Per la tua torta veloce all’acqua, considera una tortiera del diametro di circa 24 centimetri.

Ingredienti

Caffè: 300 grammi

Farina 00: 300 grammi

Zucchero: 180 grammi

Una bustina di lievito in polvere per dolci

Olio di semi: 90 grammi.

Procedimento

Prepara il caffè e lascialo raffreddare per un paio di minuti. Nel frattempo, in una ciotola a parte, versa lo zucchero. Quando il caffè sarà diventato a temperatura ambiente, aggiungilo nella ciotola e mescola finché lo zucchero non si sarà sciolto, dopodiché sarà il momento di aggiungere l’olio di semi. Continua a mescolare per far amalgamare tutti gli ingredienti.

In un’altra ciotola versa la farina setacciata e aggiungi il lievito. Usando un mestolo, aggiungi pian piano gli ingredienti liquidi mescolando per bene in modo da non far formare grumi. Per facilitare il compito, puoi usare una frusta elettrica.

Dopo qualche minuto, l’impasto per la tua torta al caffè sarà pronto.

Versalo nella teglia unta con margarina vegetale (puoi usare anche dell’olio di semi) e infarinata. Metti la teglia in forno preriscaldato a 180° per 50 minuti. Anche stavolta, vale la prova dello stecchino, se uscirà pulito dopo averlo affondato nel dolce, allora la torta sarà ufficialmente pronta. Lasciala raffreddare, poi assaggiala subito!

Torta all’acqua all’arancia

Fonte: Foto di F Hocking da Pixabay

Per fare un pieno di energia, cosa c’è di meglio che iniziare la giornata con una buonissima torta all’arancia? Naturalmente rigorosamente senza latte, ma con le uova, quindi non adatta ai vegani, ma ottima per chi segue una dieta vegetariana. La torta all’acqua al gusto di arancia sarà la colazione ideale per te che ami la frutta e i suoi molteplici effetti benefici.

Vuoi scoprire come prepararla? Vediamo quali sono gli ingredienti e il procedimento da seguire.

Ingredienti

300 g di farina 00

3 uova

200 g di zucchero

125 g di acqua a temperatura ambiente

75 g di olio di semi

15 grammi di lievito per dolci

La scorza grattugiata di un’arancia biologica

Un pizzico di sale.

Procedimento

Allaccia il grembiule e mettiti all’opera. Comincia a montare le uova usando le fruste elettriche e unendo man mano lo zucchero, fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungi il sale, l’acqua e l’olio continuando a montare con le fruste. Aggiungi quindi la scorza di arancia grattugiata e mescola per bene.

A questo punto, è giunto il momento di aggiungere il lievito e la farina, che prima di essere versata nell’impasto dovrà essere setacciata con molta cura. Continua a mescolare finché tutti gli ingredienti non si saranno amalgamati in un invitante composto cremoso.

L’impasto per la tua torta è pronto. Dopo aver oliato e infarinato la teglia (che dovrà avere un diametro di circa 24 centimetri), versalo e mettilo in forno preriscaldato a 180°. La cottura sarà di circa 45/50 minuti e anche questa volta dovrai eseguire la fatidica prova dello stecchino per sapere se la torta è pronta.

A fine cottura, lascia il dolce a raffreddare per una quindicina di minuti o al massimo mezz’ora prima di consumare.

E infine, anche senza zucchero!

Fonte: Foto di mkupiec7 da Pixabay

E terminiamo la nostra lista di torte all’acqua facili da preparare con un dolce light e cioè la torta senza latte, senza uova e senza zucchero. La preparazione è, anche questa volta, molto semplice. Al posto dello zucchero, per addolcire la torta potrai usare la stevia o un altro dolcificante a tua scelta (tenendo sempre in considerazione le dovute proporzioni per il corretto dosaggio). Vediamo dunque come preparare questo dolce amico della dieta.

Ingredienti

250 g Farina 00

2 cucchiai di stevia

280 ml di acqua

70 ml olio di semi

Una bustina di lievito in polvere per dolci

Procedimento

In una ciotola versa l’acqua e mescolala con il dolcificante. Quando quest’ultima si sarà sciolta, potrai aggiungere l’olio e, in modo graduale, la farina setacciata. Continua a mescolare aiutandoti con una frusta elettrica. Potresti aggiungere dell’aroma di vaniglia per rendere ancor più profumato il tuo dolce. Quando avrai ottenuto un composto omogeneo, aggiungi il lievito setacciato e continua a mescolare.

È giunto il momento di versare l’impasto nella tortiera. Potresti anche scegliere uno stampo per ciambella, per preparare un’ottima ciambella all’acqua facile e veloce.

Versa l’impasto nella tortiera oliata e infarinata e fai cuocere in forno statico preriscaldato a 180°C per 40 minuti. Dopodiché, sforna, lascia raffreddare e assapora la tua torta senza sensi di colpa.

Come puoi vedere, in tutti i casi si tratta di ricette veloci e facilissime da preparare, ma dal risultato garantito. Le torte all’acqua che ti abbiamo segnalato possono essere conservate per circa 2-3 giorni a temperatura ambiente. Per evitare che il dolce si rovini, prova a coprirlo con una apposita campana in vetro e goditi la tua colazione fatta in casa sana e deliziosa.